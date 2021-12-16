عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهام سعيد تشارك جمهورها بعد جلسة فيلر: رجعت صغيرة في تلت ساعة

صدى البلد

شاركت الإعلامية ريهام سعيد، مقطع فيديو لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وظهرت من جلسة فيلر قامت فيها بحقن يديها، وعلقت ريهام سعيد: “شوفوا ازاي رجعت صغيرة في ثلث ساعة”. 
 

وحرصت ريهام سعيد على مشاركة جمهورها مظاهر اعتنائها بنفسها، ليتفاعل معها عدد كبير معلقين حول جمالها دون الحاجة لأشياء خارجية.

txt

برضه شكلك زي القمر وباحييكي على قوتك.. ريهام سعيد تدعم شيرين عبد الوهاب

txt

ريهام سعيد لـ جمهورها: الأمان الحقيقي في طاعة الرب هي دي الحقيقة

دعمت الإعلامية ريهام سعيد ، النجمة شيرين عبد الوهاب، بعد ظهورها حليقة الشعر، خلال إحيائها حفلا غنائيا في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، بعد طلاقها من حسام حبيب.

 

و نشرت ريهام سعيد ، صورة لـ شرين عبر الوهاب  ، وعلقت قائلا: "انتي عملتي كده لأن عندك اكتئاب أو هو عمل كده مش فارقه لأنه كان امبارح و عدي خلاص.

 

وأضافت : الي وصل لي قوتك كان ممكن تلبسي باروكه انتي طلعتي غنيتي وبره مصر وقدرتي تبتسمي حتي لو مش ابتسامة حقيقية وقدرتي تغني وقدرتي تواجهي العالم كله لأنك شرين عبد الوهاب.

 

واختتمت :  "انتي اكتر واحدة عارفه مين شرين عبد الوهاب ، عشان كده كنت دائما أدافع عنك سيدتي احييكي علي قوتك الي هي كل جمالك و علي فكرة شكلك برضوا زي القمر . بحبك ”. 

أزمات ريهام سعيد اخبار ريهام سعيد أعمال ريهام سعيد الاعلامية ريهام سعيد تصريحات ريهام سعيد

ترشيحاتنا

سفير مصر في الكاميرون يحسم الجدل حول إلغاء أمم أفريقيا

لجنة الزمالك تبحث ترشيح ميدو لخلافة فاروق جعفر

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

ليبيا.. نقل المنفي لمكان آمن بعد اقتحام ميليشيات مسلحة مقر رئاسة الوزراء

رغم تلقيه اللقاح .. وفاة فنان كوميدي شهير بكورونا

النهاية الحزينة.. منع هاني زادة من دخول نادي الزمالك وتساؤلات حول التهديد بالنيابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

هل ستتجه الدولة لـ حظر التجوال بسبب أوميكرون.. المصل واللقاح ترد |فيديو

تامر أمين عن "فصل الموظف متعاطي المخدرات": لو تركناه يبقي حرام علينا.. فيديو

وفقا للحسابات الفلكية.. بداية فصل الشتاء بعد 6 أيام

بـ تحذير عاجل من الأرصاد .. تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية

احذر..7 أفعال تعرضك للحبس وغرامة 10 آلاف جنيه| تفاصيل

المركزي يصدر تعليمات للبنوك باعدام الديون غير المنتظمة لضبط أصول الجهاز المصرفي

أحمد حسام ميدو يعلق على خسارة المنتخب أمام تونس.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر ريد كاربت بختام مهرجان البحر الأحمر لعرض الفيلم الهندي 83

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوة إستراتيجية لتنمية العلاقات مع دول حوض شرق المتوسط

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

فيديو

حاولا إفساد دليل إدانة موكلهما.. قرار من النائب العام ضد محاميي المتهم كريم الهواري..فيديو

لو تخنتي هطلقك أنا واخد عربية اسبور.. زوج نجلاء بدر يوجه لها رسالة على الهواء

فيديو جراف.. ‏سيرجيو أجويرو يعلن اعتزاله كرة القدم رسميا

فاطمة عيد تكشف عن أول أجر تقاضته في حياتها ومن اكتشفها

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ