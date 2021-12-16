ريهام سعيد تشارك جمهورها بعد جلسة فيلر: رجعت صغيرة في تلت ساعة

شاركت الإعلامية ريهام سعيد، مقطع فيديو لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت من جلسة فيلر قامت فيها بحقن يديها، وعلقت ريهام سعيد: “شوفوا ازاي رجعت صغيرة في ثلث ساعة”.



وحرصت ريهام سعيد على مشاركة جمهورها مظاهر اعتنائها بنفسها، ليتفاعل معها عدد كبير معلقين حول جمالها دون الحاجة لأشياء خارجية.

دعمت الإعلامية ريهام سعيد ، النجمة شيرين عبد الوهاب، بعد ظهورها حليقة الشعر، خلال إحيائها حفلا غنائيا في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، بعد طلاقها من حسام حبيب.

و نشرت ريهام سعيد ، صورة لـ شرين عبر الوهاب ، وعلقت قائلا: "انتي عملتي كده لأن عندك اكتئاب أو هو عمل كده مش فارقه لأنه كان امبارح و عدي خلاص.

وأضافت : الي وصل لي قوتك كان ممكن تلبسي باروكه انتي طلعتي غنيتي وبره مصر وقدرتي تبتسمي حتي لو مش ابتسامة حقيقية وقدرتي تغني وقدرتي تواجهي العالم كله لأنك شرين عبد الوهاب.

واختتمت : "انتي اكتر واحدة عارفه مين شرين عبد الوهاب ، عشان كده كنت دائما أدافع عنك سيدتي احييكي علي قوتك الي هي كل جمالك و علي فكرة شكلك برضوا زي القمر . بحبك ”.