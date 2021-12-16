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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد دياب: تصديت لملف عودة الجماهير رغم التحذيرات.. ومؤسسات الدولة دعمت الفكرة

صدى البلد

 


أوضح أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية، أن أول ملف تصدى له قبل تولى المسئولية كان عودة الجمهور قائلا: "أول ما فتحت هذا الملف نصحني العديد من المسئولين بعدم الاقتراب من هذا الملف الشائك، لكن مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية التي دعمت الفكرة".


وقال دياب في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية etc: "قدمنا ملف كامل وصورة واضحة لفكرة العودة للجماهير قبل انطلاق الدوري، ووجدنا دعما غير متناهي من مؤسسات الدولة، ورغم أن العالم يعاني من وباء لكن هذا الملف بني على مكتسبات من أمم إفريقيا وشركة تذكرتي وكل الخطوات التي سبقت عودة الجماهير للملاعب".
 

وأضاف رئيس رابطة الأندية المحترفة: "نخطط لعودة الجماهير بصورة كاملة في الفترة المقبلة، لكن الرهان في هذه الخطوة على وعي الجماهير وشعورهم بالمسئولية".
 

وواصل: "أدركنا أن بعض الجماهير تجد صعوبة في استخراج بطاقة المشجع، فتواصلنا مع شركة تذكرتي لارسال وفود لمقرات الأندية ومساعدة الجماهير على انهاء إجراءات حضورهم للملاعب".

رابطة الأندية أمم أفريقيا رابطة الأندية المحترفة مؤسسات الدولة الدوري

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أحمد دياب: تصديت لملف عودة الجماهير رغم التحذيرات.. ومؤسسات الدولة دعمت الفكرة

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