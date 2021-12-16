تحرير 7 محاضر للمخابز البلدية المخالفة في مركز النوبارية

حملات تموينية

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.

تحرير ٧ محاضر للمخابز البلدية المخالفة

في نفس السياق نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية فى البحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بمركز النوبارية أسفرت عن الآتى:-

- تحرير ٣ محاضر نقص وزن ما بين ٧ جرام وحتى ١٨ جرام في الرغيف الواحد.

- تحرير ٣ محاضر خبز غير مطابق للمواصفات ومحضر القانونية ومحضر عدم نظافة أدوات العجين.

- محضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وسعر ووزن الرغيف ارسلت للمديرية لتحصيل الغرامات المالية

يذكر أن نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية على الأسواق بمركزي ( كفر الدوار - أبو حمص ) أسفرت عن ضبط الآتى:-

- ١٥ عبوة مياه غازية منتهية الصلاحية

- ٧ جراكن مطهرات داخل محل بيع ادويه بيطريه بدون علامات وبيانات

- تحرير ٣ محاضر عدم إعلان عن أسعار لمحل بويات محل عطارة مستودع أسطوانات غاز

- ضبط ٢٨ عبوة كريم بشرة منتهي الصلاحية بأحد المكتبات المدرسية

- ضبط كميه من السجق والجمبري غير مدون عليها تاريخ إنتاج أو صلاحية

- تحرير محضر عدم إعلان عن أسعار اللحوم المفرومه بأحد المحلات

- تحرير ٨ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من ٨ - ١٧ جرام جرام فى وزن الرغيف

- ٧ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات

- محضر استيلاء على الدعم وذلك بعمل مبيعات وهمية على النظام بدون عجن الدقيق

- محضر عدم نظافة أدوات العجين

- محضر لعدم وجود سجل زيارات

- ضبط ٢٠ أسطوانة غاز مخصصة للاستخدام المنزلي .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .