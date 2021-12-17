سبب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. تقى من فتنة عظيمة

سبب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. يتساءل كثير من الناس عن سبب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة تحديدًا دون غيرها، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ((من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين ))، فيظل النور ما بين الجمعتين ومعنى يضئ لك من النور اى انك تكون موفقًا لما تفعل اى ان الله ييسر لك جميع أفعالك وتعان على طاعة الله وعلى الرزق الحلال وعلى المذاكرة وفى كل أمور حياتك فهو نور يجعله الله للعبد بسبب قراءة سورة الكهف.

١- نزول السكينة: فقد كان صحابي يقرأ سورة الكهف وفي بيته دابّة؛ فجعلت تضطرب وتتحرّك، فتوجّه بالدعاء إلى ربّه بأن يسلّمه من الدابة، فإذا بسحابة قد غشيته، فروى ذلك لرسول الله، فبيّن له الرسول أنّ القرآن الكريم من أسباب حلول السكينة، أي إن السحابة هي السَّكينة والرحمة، ويقصد بذلك الملائكة، لِذا اضطربت الدابة لرؤيتهم، وهذا دليلٌ على فضل قراءة القرآن وأنه سببٌ لنزول الرحمات والسكينة وحضور الملائكة، روى الإمام مسلم في صحيحه: (قَرَأَ رَجُلٌ الكَهْفَ، وفي الدَّارِ دَابَّةٌ فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ، فَنَظَرَ فَإِذَا ضَبَابَةٌ، أَوْ سَحَابَةٌ قدْ غَشِيَتْهُ، قالَ: فَذَكَرَ ذلكَ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: اقْرَأْ فُلَانُ، فإنَّهَا السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ عِنْدَ القُرْآنِ، أَوْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ).

٢- العصمة من المسيح الدجال: إذ إنّه فتنته عظيمة، وما من نبيٍ إلّا وحذّر قومه منه، وقد قيل إنّ العصمة تتحقّق بقراءة أوائل آيات سورة الكهف دون تحديدٍ، وقيل إنّها بأول ثلاث آياتٍ، وقيل تتحقّق بآخر عشرة آيات، وقيل بأول عشرة، ومع ذلك فمن الأفضل أن تُحفظ السورة كاملة وتُقرأ، فإن تعسّر فعشرة آياتٍ من أولها وعشرة من آخرها، وإلّا فالعشرة الأولى فقط، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (مَن حَفِظَ عَشْرَ آياتٍ مِن أوَّلِ سُورَةِ الكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ).

3- نيل النور يوم القيامة: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (من قرأ سورةَ الكهفِ كانت له نورًا إلى يومِ القيامةِ).

لماذا نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟

للإجابة عن هذا السؤال ، أكد الشيخ عويضة عثمان ، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن قراءة سورة الكهف ليس لها أي علاقة بـ ردم سور يأجوج ومأجوج، وقراءتها لا تعيد بناء هذا السور ، وكل ما ورد عن علاقة قراءة سورة الكهف بسور يأجوج ومأجوج كلها أحاديث مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.

والله تعالى حسم أمر السور في الآية رقم ( ٩٨ ) في سورة الكهف ، وقالنا إن سبحانه وقت ما هيأذَن لـ خروج يأجوج ومأجوج هيأمُر السور إنه ينهار ، و هيسوي بيه الأرض ،{ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعدُ ربي جعلهُ دَكاءَ وكان وعدُ ربي حقّا } .

وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يستحب للمسلم أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة لما رود في فضلها من أحاديث صحيحة.

وأضاف «جمعة» خلال أحد المجالس العلمية، أنه ورد في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها: عن أبي سعيد الخدري، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ في يَوْمَ جُمُعَةٍ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ».

وأوضح المفتي السابق، الوقت الشرعي لقراءة سورة الكهف، بأن قراءتها تبدأ من مغرب يوم الخميس إلى مغرب يوم الجمعة.