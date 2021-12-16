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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام الدورة التدريبية لإجراءات مكافحة العدوى في وحدات المناظير بالدقهلية

اختتام فاعليات الدورة
اختتام فاعليات الدورة التدريبية  على إجراءات مكافحة العدوى

 اختتمت اليوم فعاليات الدورة التدريبية على إجراءات مكافحة العدوى  في وحدات المناظير  والتي استمرت  لمدة يومين (الأربعاء والخميس 15، 16 ديسمبر الجاري) لرؤساء وأعضاء فرق مكافحة العدوى بجميع المستشفيات الموجود بها وحدة مناظير ( يوم نظرى ويوم عملي)  تحت اشراف  الدكتور هانى حمدى مدير إدارة مكافحة العدوى  وذلك بمستشفى السنبلاوين العام.

 

 جاء ذلك في إطار اهتمام الدولة بتدعيم الكوادر الشابة بما يلزمهم من مهارات هامة للتعليم المستمر والبحث العلمي في ظل جائحة كورونا وبناء على تعليمات وزارة الصحة وتوجيهات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.
 

ومن جانبه أكد وكيل الوزارة أهمية مثل هذه التدريبات لدعم الفريق الطبي بما يلزمه من مهارات هامة وذلك لمواكبة سبل البحث العلمي والطبي المتطور ودعى جميع الأطباء للاستمرار في التعلم والاطلاع على شتى البحوث بمختلف المجالات للاستفادة منها على النحو الأمثل والحصول على خدمة طبية أفضل لأهالي محافظة الدقهلية.

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وزارة الصحة المستشفى مستشفى السنبلاوين العام وكيل الوزارة ادارة مكافحة اهتمام الدولة

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