نيفين جامع : معرض "إكسبو" يثبت أن لدينا حضارة عظيمة.. فيديو

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن “معرض إكسبو لا توجد وزارة في مصر لم تشارك به”، مؤكدة أنني تواصلت شخصيا مع كافة الوزراء للعمل على نجاح المعرض.

وأضافت جامع، خلال لقاء لها ببرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن الجناح المصري ينم عن ان لدينا حضارة عظيمة، مشيرة إلى أن مصر تشارك بعدد من القطع الأثرية بالمعرض لإبراز الحضارة المصرية.

مصر تلتزم بالاتفاقيات الدولية

وتابعت نيفين جامع، أن مصر تلتزم بالاتفاقيات الدولية في الصناعات، وأتمنى من الجميع أن يلتزم.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن كلمة السر في حياتي “من يتق الله يجعل له مخرجا”، وأنا أتقى الله في عملي .