تهشم 4 سيارات في تصادم إثر السرعة الجنونية وأمن الغربية يزيل آثار الحادث

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية صباح اليوم من رفع أثار تحطم 4 سيارات متهشمة بطول شارع البحر بمدينة طنطا بمحافظة الغربية إثر السرعة الجنونية وعبورهم مطب صناعي بشكل مفاجىء وهو ما ادي الي إصابة 3 أشخاص و توقف حركة المرور دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من شرطة النجدة حول بلاغ بوقوع حادث تصادم 4 سيارات في شارع البحر الرئيسي بمدينة طنطا.

كما انتقلت القيادات أمنية من المباحث الجنائية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على أخر تطوراته .

كما تبين أنه نتيجة محاولة تخطى قائد السيارة الأولى أحد المطبات الصناعية فى الطريق أثناء سيرة بسرعة جنونية واصطدامه بالسيارة الثانية من الخلف، واصطدمت السيارة الثانية بالسيارات الثالثة والرابعة بالتوالى، ما نتج عن ذلك حدوث تلفيات بمقدمة ومؤخرة السيارات، وبسؤال قائدى السيارات، أيدوا ذات مضمون الفحص

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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