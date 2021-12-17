نجحت بالإجماع.. ممثل اليمن بمؤتمر مكافحة الفساد يشكر مصر ويشيد بالاستقبال والتنظيم

وجه ممثل اليمن بمؤتمر مكافحة الفساد الشكر للدولة المصرية على حفاوة استقبال الدول الأعضاء خلال الدورة التاسعة للمؤتمر.

وأكد ممثل اليمن أن مصر نجحت فى تنظيم الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالإجماع.

وأضاف ممثل اليمن أن بلاده تؤيد وتدعم القرار رقم 8 الخاص بضرروة تعزيز التثقيف بأهمية مكافحة الفساد.

وقال المسئول عن كلمة مصر وممثلها فى مؤتمر مكافحة الفساد، إن إعلان شرم الشيخ يعكس إدراك المجتمع الدولى لأهمية تعزيز الجهود ويوجه رسالة بأن الأزمات لن تعيق الجهود لمكافحة الفساد والقضاء عليه.

وأكد خلال كلمته فى ختام فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أهمية التعاون الدولى فى أحد المجالات الهامة للشعوب والمجتمعات والشعوب وهو مكافحة الفساد.



وتابع:أنه تم إعلان اعتماد سياسى خلال إعلان شرم الشيخ، يؤكد أهمية التدابير اللازمة لمنع ومكافحة الفساد.



وأكد أن إعلان شرم الشيخ إضافة قوية لمكافحة الفساد، خلال أوقات الأزمات ومراحل التعافى التى تليها.