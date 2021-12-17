موجها الشكر للرئيس..محافظ البحيرة: حياة كريمة تحسن معيشة 3.5 مليون مواطن

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة،الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تخصيص مبالغ تطوير قرى المحافظة،لافتا إلى إن هناك 3.5 مليون مواطن من سكان البحيرة يستفيدون من مشروعات حياة كريمة.

أضاف آمنه خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،3528 مشروعا من المقرر إنشاؤها في المحافظة لدعم البنية التحتية بتكلفة 72 مليار جنيه دعما من الرئيس عبد الفتاح السيسي خارج المبادرة، وتم الانتهاء من إنجاز 2844 مشروعا بنسبة تنفيذ 100% بقيمة 38 مليار، ويتبقى 684 مشروعا بقيمة 34 مليار جنيه قيد التنفيذ.

مبادرة حياة كريمة

أوضح محافظ البحيرة، أن هناك 6 مراكز بالمحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة، لرفع مستوى معيشة المواطنين والوصول إلى حياة أفضل، مشيرا إلى أن البحيرة محافظة مترامية الأطراف وذات مساحة شاسعة تبلغ 10 آلاف كيلو متر، وتعداد شعبها يصل إلى 10 مليون نسمة.

أردف هشام آمنة، أن مشروعات حياة كريمة تكلف الدولة 44 مليار جنيه، لتنفيذ 1360 مشروعا، و 5929 مشروعا ضمن مبادرة سكن كريم، و330 مدرسة، موضحا أن تلك المشروعات خلقت حالة من الثراء العام في الشارع، وعززت الرضا التام لدى المواطنين.