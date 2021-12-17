عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موجها الشكر للرئيس..محافظ البحيرة: حياة كريمة تحسن معيشة 3.5 مليون مواطن

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة،الشكر للرئيس عبدالفتاح  السيسي على تخصيص مبالغ تطوير قرى المحافظة،لافتا إلى إن هناك 3.5 مليون مواطن من سكان البحيرة يستفيدون من مشروعات حياة كريمة.

أضاف آمنه خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،3528 مشروعا من المقرر إنشاؤها في المحافظة لدعم البنية التحتية بتكلفة 72 مليار جنيه دعما من الرئيس عبد الفتاح السيسي خارج المبادرة، وتم الانتهاء من إنجاز 2844 مشروعا بنسبة تنفيذ 100% بقيمة 38 مليار، ويتبقى 684 مشروعا بقيمة 34 مليار جنيه قيد التنفيذ.

مبادرة حياة كريمة

أوضح محافظ البحيرة، أن هناك 6 مراكز بالمحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة، لرفع مستوى معيشة المواطنين والوصول إلى حياة أفضل، مشيرا إلى أن البحيرة محافظة مترامية الأطراف وذات مساحة شاسعة تبلغ 10 آلاف كيلو متر، وتعداد شعبها يصل إلى 10 مليون نسمة.

أردف هشام آمنة، أن مشروعات حياة كريمة تكلف الدولة 44 مليار جنيه، لتنفيذ 1360 مشروعا، و 5929 مشروعا ضمن مبادرة سكن كريم، و330 مدرسة، موضحا أن تلك المشروعات خلقت حالة من الثراء العام في الشارع، وعززت الرضا التام لدى المواطنين.

السيسي محافظ البحيرة البحيرة مبادرة حياة كريمة حياة كريمة

ترشيحاتنا

هل تجميد البويضات حرام؟.. وكيل الأوقاف السابق يجيب

الخطوط التونسية تستأنف رحلاتها الجوية إلى مطار القاهرة.. غدا

كيف نتاجر مع الله في زيادة العمر .. فيديو

جماهير الأهلي تستقبل الفريق بمطار الدوحة استعدادا للرجاء المغربي

"فايزر" تعلن مفاجأة صادمة: وباء كورونا باق حتى عام 2024

أرباح السهم 3000 جنيه.. محافظ البحيرة يكشف تفاصيل مشروع البط المسكوفى لدعم السيدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف ترابية وصقيع.. تحذير جديد من الأرصاد حول طقس الساعات القادمة

تصل حد الصقيع.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار على هذه المحافظات خلال ساعات

الرقيق الأبيض..أشهر قضية دعارة في الوسط الفني انتهت بغموض قتل فنانة شهيرة|نوستالجيا

صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة .. تعرف على الموعد

نوة الفيضة الصغرى.. أمطار غزيرة تضرب الاسكندرية

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

"عمور" نجم الجزائر السابق: فوجئت بما فعله منتخب مصر أمام تونس .. ولا أتخيل مونديال 2022 بدون صلاح |حوار

تصل للسجن المؤبد.. تعرف على عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كسرت نفسي.. لماذا قتل الكهربائي عجوز إمبابة بعد ممارسة الفجور معه؟

شاهد... نيكول سابا تتألق في أضخم سهرات القاهرة الجديدة قبيل رأس السنة

دمار هائل بسبب إعصار راي بالفلبين .. وتشريد عشرات الآلاف |شاهد

كواليس أقوى حفلات تامر حسني بالمنارة.. لافتات بمطالب خاصة.. والرد على هواتف المعجبين| صور

فيديو

تبنيتها فنيا.. زوج فاطمة عيد: "كنت جنبها لحد ما وقفت على رجليها"

غسلت أطباق ونمت في المطبخ .. الجانب المؤلم في حياة ظافر العابدين

"سنتين نحب بعض"| أول لقاء بين فاطمة عيد وزوجها بقسم الشرطة

ما عملتش حاجة خارجة| فاطمة عيد: لم يعترضني أحد والأغاني يتوارثها الأجداد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ