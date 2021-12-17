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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

المفتي: الشرع الشريف يهمس في أذن المعطي لا تخشى مما أعطيت

الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الإسلام وضع حزمة من التصرفات لتحقيق التراحم والترابط والتكافل بين الأفراد، كالزكاة والصدقات والكفارات.

وأضاف شوقى علام خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن هذه الحزمة من التصرفات التى وضعها الإسلام تجعل المجتمع يسير وفق نظام اقتصادى اجتماعى.

الإسلام 


وتابع مفتى الجمهورية، أن حزمة التصرفات "كالزكاة والصدقات" المقصود منها فئات معينة، بقصد الأخذ بيدهم والإرتقاء المعيشي لهم.

وأوضح الدكتور شوقى علام، أن حزمة التصرفات التى وضعها الإسلام لها فوائد عظيمة فالزكاة على سبيل المثال تنزع الحسد والحقد الاجتماعي بين الغني والفقير، وكذلك الإرث لا يفرق بين أحد 

وأكد المفتي قائلا: "الشرع الشريف يهمس في أذن المُعطي لا تخشى مما أعطيت لأن الفائدة ستعود إليك".

الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية شوقي علام مفتي الجمهورية التراحم الصدقات

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