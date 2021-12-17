أنوشكا: نفسى أرجع للغناء والمشكلة فى تكلفة الإنتاج.. فيديو

كشفت الفنانة والمطربة أنوشكا أسباب الابتعاد عن الغناء ودخول عالم الدراما.

وقالت أنوشكا، خلال حوارها مع برنامج "سبوت لايت" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أنها لم تترك الغناء بل ابتعدت عنها لعدم قدرتها على الإنتاج، معقبة:" طول عمرى بنتج أغانى".

وعبرت الفنانة "أنوشكا" رغبتها فى العودة للغناء، لافتة إلى أن التمثيل يأخذ وقت كبير حيث تصور من 12 لـ 16 ساعة يوميا.

محضر



وكانت بداية الشهر الماضى حررت الفنانة أنوشكا محضرا ضد أحد جيرانها في الكومباوند الذي تسكن به بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة بالتعدي عليها بالسب، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.



تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا من الفنانة أنوشكا، ضد أحد جيرانها بسبب تضررها من أحد جيرانها داخل كومباوند سكني في الجيزة، أكدت خلاله أنها حال معاتبتها جارها بسبب قيام كلبه بمهاجمة كلبها داخل الكومباوند، فوجئت بالتعدي عليها بالسب.



واشارت التحريات ان الفنانة تقطن وجارها في مدينة دريم ووقعت بينهما مشادة دفعتها لتحرير محضر ضده، وتمت إحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.