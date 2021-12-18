بركات: حجازي قائد وشخصيته قوية.. ودائما يميل إلى التطوير

أشاد محمد بركات نجم الأهلي الأسبق، بأحمد حجازي مدافع منتخب مصر الوطني قبل مواجهة قطر اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكأس العرب.



وقال بركات في تصريحاته عبر برنامج "الريمونتادا" على قناة المحور إن حجازي قائد، وشخصيته قوية للغاية، ودائما تصريحاته تتسم بالاتزان.



أضاف: "حجازي يحب دائما تطوير نفسه، وهذا الأمر هام بالنسبة لأي لاعب ويفيد اللاعب في ناديه وكذلك على المستوى الدولي".



وتابع: "منتخب قطر يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين كأكرم عفيف وكذلك المعز علي، وهناك انسجام كبير بين لاعبي منتخب قطر مما ساعد في التطور والتناغم".



وأشار إلى أن منتخب قطر كان لديه ردة فعل قوية في مباراة الجزائر عندما سُكنت شباكهم هدفا، ولولا الخطأ الفردي واحتساب ركلة جزاء للجزائر كان من الممكن أن يكون منتخب قطر في المباراة النهائية.