محمد يونس : الناس كرهتني بعد دوري في مسلسل " الاختيار " وكان نفسي أعمل شخصية ايجابية | فيديو

قال الفنان محمد يونس ، معقبا على دوره في مسلسل " الاختيار 2 " إن الجماهير تعايشت مع الدور بشكل كبير ، مازحا : " الناس صدقت اللي بعمله وقالولي لو شفناك في الشارع هنعمل ونسوي وكرهوني جدا " .



وأردف الفنان محمد يونس ، خلال لقائه لـ برنامج "صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي " أحمد حمدي" : "كان من المهم ليا أني أكون في عمل فني مهم وبيعرف الناس على الحقائق التي زيفت لفترة طويلة " .

وتابع " يونس " أن مسلسل " الاختيار 2 " تاريخ لـ أهالينا وأولادنا من أجل أن يتعرفوا على الحقيقة كاملة ، مسترسلا : " الحمد لله الغمة انزاحت بس كان نفسي أعمل دور ايجابي في المسلسل مش سلبي " .

ولفت " يونس " إلى أن الجماهير تعايشت مع الدور بشكل كبير ، مازحا : " الناس صدقت اللي بعمله وقالولي لو شفناك في الشارع هنعمل ونسوي وكرهوني جدا " .