عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد يونس : الناس كرهتني بعد دوري في مسلسل " الاختيار " وكان نفسي أعمل شخصية ايجابية | فيديو

الفنان محمد يونس
الفنان محمد يونس

قال الفنان محمد يونس ، معقبا على دوره في مسلسل " الاختيار 2 " إن الجماهير تعايشت مع الدور بشكل كبير ، مازحا : " الناس صدقت اللي بعمله وقالولي لو شفناك في الشارع هنعمل ونسوي وكرهوني جدا " .


وأردف الفنان محمد يونس ، خلال لقائه لـ برنامج "صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي " أحمد حمدي"  : "كان من المهم ليا أني أكون في عمل فني مهم وبيعرف الناس على الحقائق التي زيفت لفترة طويلة  " .

وتابع " يونس " أن مسلسل " الاختيار 2 " تاريخ لـ أهالينا وأولادنا من أجل أن يتعرفوا على الحقيقة كاملة ، مسترسلا : " الحمد لله الغمة انزاحت بس كان نفسي أعمل دور ايجابي في المسلسل مش سلبي " .

ولفت " يونس " إلى أن الجماهير تعايشت مع الدور بشكل كبير ، مازحا : " الناس صدقت اللي بعمله وقالولي لو شفناك في الشارع هنعمل ونسوي وكرهوني جدا " .

الفنان محمد يونس مسلسل الاختيار 2 برنامج صباح البلد بيتر ميمي الاختيار 2

ترشيحاتنا

أوبو ترفع أسعار "قاتل هواتف سامسونج" الجديد

دراسة : ثلثا متعافي كورونا مازالوا يعانون من التعب بعد مرور عام

الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة التستر على الموظف متعاطي المخدرات

المحرصاوي : الأزهر يلعب دورا توعويا ومجتمعيا بارزا فضلا عن مجابهته الفكر المتطرف

موسيماني يحسم خطة الاستعداد للرجاء المغربي مع الجهاز المعاون لـ الاهلي

التعليم: لا تعطيل للدراسة أو تأجيل للامتحانات بعد ظهور أوميكرون في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم: لا تعطيل للدراسة أو تأجيل للامتحانات بعد ظهور أوميكرون في مصر

كفارة التجاوزات غير الشرعية بين المخطوبين .. 3 أمور تغفر لك الأفعال المحرمة

الرقيق الأبيض..أشهر قضية دعارة في الوسط الفني انتهت بغموض قتل فنانة شهيرة|نوستالجيا

خناقة على فيسبوك تنتهي بجريمة قتل في أحد شوارع البحيرة

ودع محبيه بمقطع فيديو.. وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة .. تعرف على الموعد

أول تعليق من تشيلسي عن اتجاه "فيفا" لتأجيل مونديال الأندية |خاص

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصالة تطرب جمهور موسم الرياض في حفل ميدل بيست

فاطمة عيد: اتجوزت بربع جنيه وبدأت مشواري الفني بخمسة جنيهات.. زوجي صاحب فضل عليا.. نجحت بدعوات أمي وربنا ما كسرش بخاطري

سر خطورة أوميكرون.. يختبئ في مكان مختلف داخل الجسم بطفرات غير مسبوقة

شاهد.. طفل يطلق النار على وجه لص لإنقاذ والدته ومطعمهم من السرقة|فيديو

فيديو

كان نفسي أنجح في الثانوية.. محمد رمضان يتعرض لهجوم شديد بعد أغنيته الجديدة

فاطمة عيد: اتجوزت بربع جنيه وبدأت مشواري الفني بخمسة جنيهات.. زوجي صاحب فضل عليا.. نجحت بدعوات أمي وربنا ما كسرش بخاطري

فيديو جراف.. لماذا يحاكم كريم الهواري أمام محكمة الجنايات

ودع محبيه بمقطع فيديو.. وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ