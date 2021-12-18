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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أوبو ترفع أسعار "قاتل هواتف سامسونج" الجديد

صدى البلد

نجح هاتف أوبو القابل للطي الأول Oppo Find N، في جذب انتباه العديد من مستخدمي الهواتف الذكية الذين يبحثون عن إصدار مطور ذو شاشة مطوية ولكن بسعر أرخص من أجهزة سامسونج الرائدة في هذا المجال منذ سنوات.

 

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، حققت شركة أوبو، مستوى جديد من المبيعات بعد طرح هاتف فايند ان Find N، ضمن عملية البيع الأولى للجهاز القابل للطي في الصين عبر الإنترنت، مما دفع عملاقة التقنية الصينية إلى بيع كمية أخرى من الهاتف ولكن بسعر مرتفع.

 

بـ 8 نماذج مختلفة.. أوبو فايند ان Oppo Find N يظهر بألوان جذابة

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أوبو ترفع سعر هاتف Find N الجديد

وتشير التقارير الواردة من الصين عبر IT Home، إلى أن أسعار عملية إعادة بيع هاتف Oppo Find N في السوق ارتفعت بشكل كبير، حيث باعت أوبو الطراز بسعة 8 + 256 جيجابايت، مقابل سعر 1457 دولار بدلا من (1200 دولار عند الإطلاق)، وأصبح الإصدار المميز بسعة 12 + 512 جيجابايت، يتوفر بسعر 1880 دولار بدلا من (1410 دولار عند الإطلاق).

 

ومن المتوقع أن تبدأ أوبو في بيع هاتف Oppo Find N القابل للطي في الأسواق الصينية يوم الخميس المقبل  23 ديسمبر، وأكدت شركة Oppo أيضا أن الجهاز سيبقى حصريا في الصين فقط.

 

وعلى الرغم من أن أوبو قامت برفع أسعار هاتف Find N، بعد طرحه للبيع إلا أنه لا يزال منافسا قويا لأجهزة سامسونج من حيث السعر، إذ أطلقت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية هاتف Galaxy Z Fold 3 في شهر أغسطس الماضي، مقابل سعر يبدأ من 2029 دولار أمريكي (أي ما يعادل 31 ألف جنيه مصري)، مقارنة  1457 دولار (أي ما يعادل 22 ألف و900 جنيه مصري) لأصغر نسخة من هاتف اوبو فايند ان.

Oppo Find N unveiled with 5.5'' outer, 7.1'' inner display, no gap when closed
هاتف اوبو Find N

مواصفات هاتف اوبو فايند ان

وأطلقت أوبو أول هاتف قابل للطي من إنتاجها Oppo Find N، مزودا بمعالج شركة كوالكوم الأقوى Snapdragon 888، مع بطارية بقوة 4500 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 33 وات، مع دعم للشحن اللاسلكي AirVOOC بقدرة 15 وات.

 

ويأتي هاتف أوبو Find N، بتصميم قابل للطي داخليا، مع مفصلة قابلة للتعديل وشاشة داخلية مرنة من نوع LTPO AMOLED، بقياس 7.1 بوصة، وبدقة 1792 × 1920 بكسل، تدعم معدل تحديث عاليا يبلغ 120 هرتزا، وتدعم HDR10+.

 

كما يمتاز هاتف Oppo Find N، بشاشة خارجية من نوع AMOLED، بقياس 5.49 بوصة، مزودة بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus، تبلغ دقتها 1972 × 988 بكسل، تدعم معدل تحديث قياسي يبلغ 60 هرتز.


ويمتلك هاتف أوبو الجديد Oppo Find N، كاميرا خلفية ثلاثية، بمستشعر رئيسي IMX766 من إنتاج سوني بدقة 50 ميجابكسل، متصل بمستشعر فائق العرض بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب كاميرتين أماميتين بدقة 32 ميجابكسل ضمن الشاشة الداخلية والخارجية.

هاتف أوبو القابل للطي Oppo Find N

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أوبو OPPO Find N هاتف أوبو القابل للطي سعر اوبو فايند ان OPPO مواصفات اوبو فايند ان

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