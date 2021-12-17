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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ 8 نماذج مختلفة.. أوبو فايند ان Oppo Find N يظهر بألوان جذابة

هاتف أوبو Oppo Find
هاتف أوبو Oppo Find N الجديدة

تنافس شركة أوبو Oppo، في مجال الأجهزة القابلة للطي بهاتف جديد يسمى Oppo Find N، والذي تم الإعلان عنه أمس الأربعاء ضمن اليوم الثاني من ملتقى Oppo Inno Day 2021 السنوي.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أعلنت أوبو أمس، عن هاتف Oppo Find N القابل للطي، في 3 ألوان رسمية، هي الأسود والأبيض والبنفسجي، ولكن لمنافسة الهواتف المطوية الأخرى ستجلب الشركة الصينية مجموعة أخرى من الخيارات اللونية للهاتف، والتي كشفت عن ألوانها تسريبات مسربة لنماذج اوبو فايند ان التي لم يتم إصدارها.

 

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ووفقا للتسريبات، سيتم إصدار هاتف أوبو القابل للطي Oppo Find N، في 8 نماذج بخيارات لونية رائعة، من بينها الأرجواني اللامع والوردي والأزرق الفاتح، والبيج.


وزودت أوبو هذه النماذج بأنواع مختلفة من الجلد النباتي لخلفية الجهاز، تشمل اللون الرمادي والبيج والأزرق الداكن، وتحتوي بعض هذه الطرز التي لم يتم إصدارها أيضًا على أغطية كاميرا ذات نسيج مختلف تضيف فقط إلى عاملها الرائع.

 

سعر ومواصفات هاتف أوبو القابل للطي Oppo Find N


يأتي هاتف أوبو مواصفات Find N، بتصميم قابل للطي داخليا، مع مفصلة قابلة للتعديل وشاشة داخلية مرنة من نوع LTPO AMOLED، بقياس 7.1 بوصة،  وبدقة 1792 × 1920 بكسل، تدعم معدل تحديث عاليا يبلغ 120 هرتزا، وتدعم HDR10+.

وكما يضم هاتف Oppo Find N، شاشة خارجية من نوع AMOLED، بقياس 5.49 بوصة، مزودة بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus، تبلغ دقتها 1.972 × 988 بكسل، تدعم معدل تحديث قياسي يبلغ 60 هرتز.


ويقدم هاتف أوبو الجديد Oppo Find N، كاميرا خلفية ثلاثية، بمستشعر رئيسي IMX766 من إنتاج سوني بدقة 50 ميجابكسل، متصل بمستشعر فائق العرض بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب كاميرتين أماميتين بدقة 32 ميجابكسل ضمن الشاشة الداخلية والخارجية.

ويحزم هاتف أوبو Oppo Find N، بطارية بقوة 4500 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 33 وات، مع دعم للشحن اللاسلكي AirVOOC بقدرة 15 وات.

ويتم تشغيل هاتف أوبو Oppo Find N، بواسطة معالج شركة كوالكوم الأقوى Snapdragon 888، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.


وسيتوفر هاتف أوبو القابل للطي Oppo Find N، للبيع في الصين اعتبار من 23 ديسمبر الجاري، مقابل سعر منافس يبلغ 1200 دولار (أي ما يعادل 18 ألفا و800 جنيه مصري)، لإصدار 8 + 256 جيجابايت، ومقابل سعر حوالى 1410 دولارات (أي ما يعادل 22 ألف جنيه مصري)، لنسخة 12 + 512 جيجابايت.

Oppo Find N unreleased samples (image: Weibo)
خيارات ألوان هاتف أوبو Oppo Find N الجديدة
أوبو اوبو فايند ان OPPO Find N اوبو Oppo Find N ألوان Oppo Find N هاتف أوبو القابل للطي

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