سانت كاترين تستعد لموسم الثلوج والاكتساء باللون الأبيض

تستعد مدينة سانت لموسم الثلوج الذي يطلق عليه بدو سانت كاترين موسم " الرصوصة" حيث تخفض درجة الحرارة لتحت الصفر مئوية ويعيش الأهالي أجواء أوروبا وموسكو في درجة حرارة تحت الصفر و تتساقط الثلوج فوق قمم الجبال تكتسي المدينة باللون الابيض.



وكانت مدينة سانت كاترين قد شهدت أمس انخفاض في درجة الحرارة وصلت ل ٤ درجة تحت الصفر وسط توقعات لسقوط الثلوج في بداية موسم الشتاء .



وقال رمضان الجبالي حامل مفتاح دير سانت كاترين أن الطقس بارد جدا ووصلت درجة الحرارة لتحت الصفر مشيرا إلي أن السكان يلجأون لتشغيل المدفئة وإشعال النيران في الحطب طوال الليل .



من جانبه أكد اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين أن درجة الحرارة انخفضت في سانت كاترين امس مشيرا إلي أنها سجلت بالنهار ٧ درجات وليلا ٤ تحت الصفر.

وأضاف العناني أن الأرصاد الجوية أشارت إلي وجود منخفض جوي كبير هذا الأسبوع ترتب عليه سقوط أمطار وسيول علي معظم مدن المحافظة مشيرا إلي أن الأرصاد تتوقع سقوط ثلوج علي مدينة سانت كاترين.



وأوضح أن المدينة رفعت درجة الاستعداد القصوي لاستقبال الأمطار والسيول والثلوج عن طريق تطهير مخرات السيول ومراجعة موقف البحيرات والسدود تجهيز المعدات الثقيلة لفتح الطرق في حالة تراكم الثلوج في الطرق والشوارع .



ويتابع عشاق السفاري والثلوج حالة الطقس لزيارة سانت كاترين في أجواء مختلفة ومشاهدة تساقط الثلوج علي قمم الجبال وممارسة العاب التزحلق علي الجليد حيث تكتسي المدينة باللون الابيض كالعروس وسط الجبال الشاهقة.



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سانت كاترين تحت

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