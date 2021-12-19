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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|اتفاقية تعاون بين مالية ومصرف عجمان لشحن "المحفظة الرقمية"

الخدمات الرقمية
الخدمات الرقمية

وقعت دائرة المالية في حكومة عجمان اتفاقية تعاون مع مصرف عجمان لتقديم خدمة شحن محفظة عجمان الخاصة بمنصة الدفع الذكية "سداد عجمان" من خلال أجهزة الصراف الآلي التابعة للمصرف في جميع أنحاء دولة الإمارات.

قال تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية "وام" أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين وحرصهما على دعم استراتيجية التحول الرقمي في إمارة عجمان، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة ويرسخ المكانة الرائدة التي تتمتع بها الإمارة في هذا المجال.

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ووقع الاتفاقية مروان أحمد آل علي، مدير عام الدائرة و محمد عبد الرحمن أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، بحضورعدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

و أكد مروان أحمد آل علي أن مالية عجمان تعمل دائماً على تعزيز الشراكة الحكومية مع القطاع المالي والمصرفي من أجل توظيف شتى سبل الابتكار الرقمي للارتقاء بجودة الخدمات المالية وتوفير طرق وقنوات متنوعة تلائم مختلف فئات المتعاملين.

وأشار آل علي الي أن إطلاق هذه الخدمة الجديدة يهدف إلى توفير السهولة والراحة في شحن محفظة عجمان وذلك في إطار استراتيجيةالدائرة الهادفة إلى تعزيز مستوى رضا المتعاملين وضمان إسعادهم.

وأكد محمد عبد الرحمن أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان على سعي المصرف دائماً إلى عقد شراكات من شأنها أن تساهم في تحقيق أهداف التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور. موضحا ان هذه الاتفاقية تأتي بهدف توفير مرونة أكبر للمتعاملين وتسهيل عمليات شحن محفظة عجمان.

حكومة عجمان أجهزة الصراف الآلي التحول الرقمي مال واعمال اخبار الخليج اقتصاد الامارات

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