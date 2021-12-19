سويسرا تسلم الولايات المتحدة رجل الأعمال الروسي فلاديسلاف كليوشين

أعلنت سويسرا تسليم رجل الأعمال الروسي فلاديسلاف كليوشين المحتجز لديها للولايات المتحدة، والذي طالبت موسكو كذلك بتسليمه لها على ذمة قضايا مالية.

وحسب بيان مكتب العدل الفيدرالي السويسري فإنه "في 18 ديسمبر، تم تسليم فلاديسلاف كليوشين للولايات المتحدة، حيث تسلمته الشرطة الأمريكية في زيورخ واقتادته للولايات المتحدة".

ورفضت المحكمة الفدرالية السويسرية شكوى تقدم بها محامي كليوشن المعتقل في سويسرا بطلب من واشنطن، ضد قرار تسليمه للولايات المتحدة.

قال السكرتير الصحفي للسفارة الروسية لدى برن فلاديمير خوخلوف إن "محامي كليوشين تقدم بشكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالب فيها بتعليق تسليم موكله". بحسب "روسيا اليوم".

وأضاف: "أرسلت السفارة الروسية مذكرة إلى مكتب العدل الفيدرالي السويسري تم فيها لفت الانتباه إلى حقيقة أنه بانتظار صدور قرار مناسب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

ويتهم كليوشين في الولايات المتحدة حسب مكتب العدل الفدرالي السويسري بـ"المرابحة الداخلية بعشرات ملايين الدولارات مع العديد من الشركاء"، وتم القبض عليه في كانتون فاليه السويسري في مارس الماضي.