شبه الجيوب الأنفية.. شيكو يصاب بفيروس كورونا

نشر الفنان شيكو تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال شيكو : “إيجابى كورونا.. أى حد أتعامل معايا الكام يوم اللى فاتوا ياخد باله.. وخدوا بالكم هى شبه الجيوب الانفيه شوية.. بسيطة انشا الله انا تمام”.

وكان روج شيكو للجزء الثالث من مسلسل اللعبة عبر حسابه على إنستجرام، وطرح الإعلان الأول من العمل الذي يحمل اسم "بجد وجد".

ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج الجزء_الثالث بعد اعلان صناع عمل مسلسل اللعبة البدء في تصوير الجزء الثالث.

مسلسل اللعبة

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الله هشام ماجد لسه منزل ع الفيسبوك الصورة بتاعة الجزء التالت ، لسه فيها جزء تالت و"‏مسلسل اللعبة عدي كل حدود الضحك وبجد من أعظم المسلسلات الكوميدي اللي شوفتها ومش قادر استني عشان اشوف الجزء التالت".

تدور أحداثه مسلسل اللعبة حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يكبر الثنائى يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.

يشارك في بطولة العمل كل من شيكو وهشام ماجد ومى كساب، ويشارك فيه أيضا ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحى، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهم فى الموسم الثانى، من تأليف فادى أبوالسعود، أحمد سعد والى، إخراج معتز التونى.