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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الدفاع الألمانية: "الناتو" يناقش مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية

الناتو
الناتو

قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت يوم الأحد، إن الناتو سيناقش مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية الأسبوع المقبل، بينما يلتزم الحزم بعدم السماح لموسكو 'بإملاء' كيفية التصرف على الحلف.
 

وأضافت: “لقد ذكرت بوضوح أنه يجب علينا البحث عن حل للوضع المتوتر الذي نجد أنفسنا فيه، سواء على المستوى الدبلوماسي أو بمساعدة الردع الموثوق به”، موضحة أن “هذا يعني أيضًا التحدث مع بعضنا البعض، أي مناقشة المقترحات التي قدمتها روسيا.. وقالت لامبرخت خلال زيارتها لليتوانيا إن هذا أمر مهم وصحيح، لكن لا ينبغي أن تكون روسيا تملي على شركاء الناتو كيفية التصرف، مشيرة إلى أن هذه المقترحات ستتم مناقشتها في مجلس الناتو الأسبوع المقبل. 
 

ومضت الوزيرة الألمانية تقول إن ألمانيا رفعت مستوى استعداد قوات الانتشار السريع لديها.
 

وأضافت: “هذه إشارة مهمة بأننا نتصرف عندما تكون هناك حاجة لاتخاذ إجراءات، وسنتحدث بالطبع عن مقترحات روسيا في الأيام المقبلة، لكنني سأقولها مرة أخرى: وجودنا هنا في ليتوانيا واعي للغاية، لإرسال إشارة ردع”.

 

ونشرت موسكو يوم الجمعة مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية. 

 

وفي حالة الموافقة عليها، ستمنع الناتو من التوسع في أوروبا الشرقية وتمنع الولايات المتحدة وروسيا من نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى على مسافة قريبة من أراضي كل منهما ، من بين شروط أخرى.

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