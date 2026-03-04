قبل العيد.. حسام حسن وتوأمه يطيران لـ أمريكا لهذا السبب!

يغادر القاهرة الوفد المصري متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في ورشة العمل التي يعقدها الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 نهاية شهر رمضان المعظم.

وحدد الجهاز الفني لـ منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن موعد انطلاق معسكر الفراعنة الكبار خلال شهر مارس الحالي استعدادا للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وتقرر انطلاق معسكر منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن خلال الفترة من 23 وحتى 30 مارس الجاري.

ومن المقرر أن يتخلل معسكر منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن خوض مباراتين وديتين أمام منتخبي إسبانيا والسعودية.

ومن المنتظر إعلان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني عن قائمة الفراعنة الكبار المشاركة لمعسكر شهر مارس الجاري استعدادا لمونديال 2026.