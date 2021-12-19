وزير المالية يفاجئ أحمد موسى على الهواء: اشتريت كام تلاجة وتلفزيون

شهد الحوار بين الإعلامي أحمد موسى والدكتور محمد معيط وزير المالية، ناقشا جدليا بسبب الحديث عن زيادة الأسعار.

ووجه الإعلامي أحمد موسى، سؤالا للدكتور محمد معيط حول زيادة أسعار الأدوات الكهربائية أو السلع المعمرة، ليرد الوزير قائلا: "أنت اشتريت كام ثلاجة وكام تلفزيون؟، ليبادره موسي مازحا: "بعدين يا سيادة الوزير".

وأشار وزير المالية، إلي أن الفوضى التي شهدتها مصر في السنوات الماضية، دمرت الاقتصاد المصري، وكان لابد من وجود برنامج إصلاح اقتصادي، وعندما جاءت جائحة كورونا زاد العبء.

مشروعات جديدة

ولفت إلى أن الدولة تعمل على إنشاء مشروعات جديدة توفر فرص عمل للشاب، مشيرا إلى أن التحدي الآن هو زيادة الإنتاج لتوفير فرص العمل.