كل ماتريد معرفته عن كيا كرنفال 2022 في السوق القطري .. صور

تمتلك النسخة كيا كرنفال سمعة طيبة داخل الاسواق العالمية والعربية، نسبة إلى مساحتها الداخلية، والاطلالة الخارجية التي تعكس الكثير من المفاهيم القوية، بالاضافة إلى التجهيزات المطروحة سواء كانت تتعلق بأنظمة الرفاهية او الحماية، أو الامكانيات التقنية المتنوعة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري نظرة شاملة عن كيا كرنفال موديل 2022 داخل السوق القطري.

استهلاك الوقود وتسارع السيارة كيا كرنفال موديل 2022

تتسارع السيارة كيا كرنفال موديل 2022 من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 8.2 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود تقدر بـ 9.6 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما وصلت سرعتها القصوى إلى 210 كيلومتر في الساعة.

محرك السيارة كيا كرنفال موديل 2022

زودت السيارة بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سليندر، سعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 290 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 355 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء بتقنية الدفع الامامي.

ابعاد السيارة كيا كرنفال موديل 2022

ترتكز السيارة كيا كرنفال موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 3.090 متر، مع نسبة طول كلي بلغت 5.155 متر، وعرض يقدر بـ 1.995 متر، و 1.740 متر للارتفاع، بينما تقدر مساحة التخزين الخلفية نحو 2785 لتر، مع خزان للوقود يسع لـ 80 لتر.

وسائل الحماية للسيارة كيا كرنفال موديل 2022

دعمت كيا كرنفال بفرامل ABS مانعة للانغلاق، ومكابح EBD، مع خاصية دعم الفرامل BA، وحساسات ركن لسهولة الاصطفاف وكاميرا ايضا، ونظام المساعدة على تجاوز المرتفعات، و ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال، كما حصلت السيارة على مرايات جانبية كهربائية، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS مع تقنيات عالية الاداء، بالاضافة إلى خاصية متابعة ضغط الاطارات، و زر تفعيل وايقاف المحرك، وخاصية كشف التصادم مع فتح القفل تلقائيًا.

أسعار السيارة كيا كرنفال 2022 داخل السوق القطري

الفئة الأولى كيا كارنفال 2022 3.5L GDI L بقيمة قدرها 91 الف ريال.

الفئة الثانية كيا كارنفال 2022 3.5L GDI EX بقيمة قدرها 104.900 ريال.

الفئة الثالثة كيا كارنفال 2022 3.5L GDI SXL بقيمة قدرها 120 الف ريال.