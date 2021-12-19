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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا تكشف النقاب عن كارينز 2022 الجديدة كليًا .. صور

كيا تكشف النقاب عن
كيا تكشف النقاب عن كارينز 2022 الجديدة كليًا

تواصل شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية من تألقها داخل الاسواق العالمية للسيارات، بعد ان كشفت عن النسخة الجديدة كليًا من الايقونة الشهيرة "كارينز" موديل 2022، والتي جاءت بالكثير من التقنيات القوية، إلى جانب الهيكل الخارجي صاحب الاطلالة المميزة، مع الترقيات الداخلية ايضا وأنظمة دعم قائد المركبة.

كيا تكشف النقاب عن كارينز 2022 الجديدة كليًا

 

تأتي السيارة الجديدة كيا كارينز 2022 بأبعاد هيكلية تقدر بـ 4.540 مم للطول، وبعرض يبلغ 1.800 مم، و 1.700 مم للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.780 مم، بالاضافة إلى جنوط رياضية انيقة، ومصابيح أمامية ذات تصميم هندسي مميز يحمل الكثير من مظاهر الشراسة، إلى جانب مرايات كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، وأقطاب ثنائية على جانبي السقف.

تنتمي السيارة كارينز 2022 إلى فئة السيارات العائلية، حيث تمتلك مقصورة داخلية رحبة، بالاضافة إلى التقنيات المتطورة مثل شاشة عرض الوسائط المتعددة والتي يبلغ قياسها 10.25 بوصة، تستطيع أن تدعم التطبيقات الحديثة، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، بالاضافة إلى خاصية متابعة درجات الحرارة، وضغط الهواء بالإطارات.

وتضم ايضا السيارة كارينز 2022 زر تفعيل وإيقاف المحرك، مع زجاج كهربائي، وحزمة من المكابح عالية الأداء، علاوة على منظومة الوسائد الهوائية، بالاضافة إلى لمسات خارجية ايضا تجعل السيارة أكثر رياضية، مع اضافات تساعدها على انسيابية الأداء، والتعامل مع الحركة الديناميكية للهواء بشكل أفضل.

أما عند الأداء الفني للسيارة كيا كارينز 2022 وتستمد قوتها من محرك بنزين بسعة 1500 سي سي، وينتج قوة قدرها 115 حصانا و 144 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى محرك ديزل سعة 1500 سي سي بقوة 115 حصان ايضا ولكن بعزم دوران يبلغ 250 نيوتن/متر، إلى جانب محرك اخر يستطيع ان ينتج قوة 140 حصانا، و 242 نيوتن/متر من عزم الدوران سعة 1400 سي سي تيربو.

كيا كارينز كارينز 2022 السيارة الجديدة كيا كارينز بسبب انقطاع الكهرباء السيارة الجديدة كيا كارينز 2022

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