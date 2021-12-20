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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أجاي يصدم الزمالك ويطلب مبلغا ضخما سنويًا للتوقيع

آجاي
آجاي

قال محمد شبانة: “طلب النيجيري جونيور أجاي مهاجم فريق الأهلي السابق الحصول على راتب سنوي يصل إلى مليون دولار للموافقة على الانضمام لصفوف الزمالك في الفترة المقبلة”.


وتابع ببرنامجه “بوكس تو بوكس” المذاع عبر فضائية “etc”: “دخل الزمالك في خط المفاوضات مع اللاعب وعرضوا عليه التوقيع من الآن على أن ينضم لأي نادي في يناير المقبل لمدة 6 شهور بسبب عقوبة إيقاف القيد على النادي ثم يعود وينضم للفريق بداية من الموسم الجديد”.


وأضاف: “يمتلك أجاي في جعبته عدد من العروض ويعتبر أبرزها في الوقت الحالي من نادي بيراميدز الذي يرغب في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة”.

وأعلن النجم النيجيري جونيور أجاي لاعب النادي الأهلي انتهاء تعاقده مع فريقه بعد رفع اسمه من قائمة القلعة الحمراء للموسم الحالي.


وكتب جونيور أجاي عبر حسابه الشخصي علي "إنستجرام" قائلا: “بامتنان عميق لله سبحانه وتعالى ، أعلن انتهاء عقدي مع النادي الأهلي لكرة القدم ، للإدارة التي لم تكن سوى عائلة بالنسبة لي ، ولزملائي في الفريق الذين كانوا إخوتي وللمشجعين”.


وتابع: "لقد كنتم جميعًا. نظام الدعم الخاص بي ، شكرًا لك على ثباته معي خلال تلك السنوات ، أنتم يا رفاق أفضل لاعب في اللعبة ، أنا أحبك جميعًا".


ولعب أجاي مع الأهلي 161 مباراة بكل البطولات، منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء فى 2016، سجل 41 هدفا وصنع 30هدفا، وحصد مع الأهلي 4 بطولات للدوري وبطولتين كأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري الابطال الأفريقي مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقي.

ي جونيور أجاي الأهلى الزمالك نادي بيراميدز كأس مصر

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