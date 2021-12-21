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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورش عمل لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي بقنا

رفع كفاءة العاملين
رفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي

ترأس المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام لمحافظة قنا ، ورشة العمل الخاصة برفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي على المستوى المحلي ضمن فعاليات مشروع التنمية الحضرية المتكاملة " حيّنا ".

 

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد العاطى، خبير العمران ورئيس فريق العمل بمنطقة الحميدات ، والمهندس مصطفي المصرى، خبير العمران ورئيس فريق العمل بمنطقة المعنا ، وعدد من مسئولي التخطيط والتنظيم بديوان عام المحافظة ، والوحدات المحلية للمدن .

 

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أوضح السكرتير العام ، بأن مشروع حيّنا يمثل نموذجًا حضاريًا فريدًا لأنه الأول من نوعه على مستوى الجمهورية بتمويل من الجانب السويسري بالمشاركة مع الحكومة المصرية، والذى يتم تنفيذه بمنطقتي المعنا والحميدات بمدينة قنا .

 

و تابع السكرتير العام ، كما يُعد مشروع حيّنا من أهم مشروعات التنمية المتكاملة لكونه ليس مجرد مشروع تخطيط عمراني فحسب، بل مشروعًا متكاملًا متعدد الجوانب، يهدف إلى تطوير منهجية واستدامة إدارة الأراضي، بالإضافة إلى تخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية ، وتعزيز الموارد المحلية ، وتمكينها بشكل أكثر كفاءة .  

 

وأضاف السكرتير العام ، المشروع سوف يقدم عددًا من  الورش والبرامج التدريبية لضمان الاستدامة من خلال رفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي على المستوى المحلي ، مشيراً إلى سبب نجاح هذا المشروع هو التواصل مع أصحاب الأملاك ، وقادة الرأي ، وممثلي مؤسسات المجتمع المدنى.

 

وأوصى السكرتير ، بضرورة الإستفادة من هذه الورش ، و تطبيق المشروع و الاحتذاء به في مناطق ومحافظات أخرى لتساهم في تحقيق نقله حضرية متكاملة ، وتطوير مناطق الامتداد العمراني في منطقتى الحميدات والمعنا .

 

جدير بالذكر أن مشروع "حيّنا" يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، و برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، و أن المشروع يستهدف إعادة تخطيط منطقتي الحميدات والمعنا بالمحافظة، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 11 مليونا و760 ألف دولار منها 8 ملايين و100 ألف دولار مقدمة كمنحة من الجانب السويسري و3 ملايين و 500 ألف دولار مساهمة من الحكومة المصرية، و 160 ألف دولار من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ، وذلك لإعادة تخطيط عدداً من المناطق بمحافظتي قنا و القليوبية.

 

رفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي
رفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي
رفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي
رفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي
رفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي
رفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي
قنا حي نا مشروع التنمية كفاءة العاملين التنمية الحضرية محافظة قنا

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