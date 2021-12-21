عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لسد فروق العلاوات المتأخرة ..

"قوى عاملة البرلمان" توصي بدراسة إتاحة تعزيز مالي للهيئة الوطنية للإعلام

عادل عبد الفضيل
عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

ناقشت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد نصر، بشأن عدم حصول العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام على العلاوة الدورية المقررة من قبل الدولة.

 

واستعرض النائب سيد نصر، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، موضحا أن العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام لا يحصلون على العلاوات الدورية المقررة للعاملين طبقا للقوانين واللوائح المنظمة، والتى تمنحها الدولة للعاملين كل عام، لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة والمعيشة.

 

txt

وزير القوى العاملة: منظومة "الربط الإلكتروني" تحمي العمالة المصرية من التلاعب وضمان حقوقها

txt

"الوطنية للإعلام" يؤكد أهمية التعاون المشترك في إطار اتحاد إذاعات الدول العربية

وأضاف نصر، أن العلاوات الدورية للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام متأخرة منذ سنوات ولا يحصل عليها العاملون، وهذا يشكل عبء عليهم، مطالبا بسرعة صرف العلاوة الدورية المتأخرة للعاملين بـ"الوطنية للإعلام"، وزيادة الدعم المالي لموازنة الهيئة لتمكينها من سداد هذه المتأخرات للعاملين.

وتضامن رئيس وأعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع ما ورد فى طلب الإحاطة، وضرورة وأحقية صرف العلاوات الدورية المتأخرة للعاملين.

 

وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إن اللجنة تتضامن دائما مع حقوق العاملين التى أقرها لهم القانون، وضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الذى يحرص دائما على منح علاوات للعاملين لدعمهم، وذلك فى إطار برامج الحماية الاجتماعية.

 

وتحدثت أمل الجندى، ممثلة الهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدة أن العلاوات الدورية لم تصرف للعاملين ومتأخرة منذ سنوات، نتيجة الظروف المالية الصعبة فى الهيئة والديون المتراكمة، وأن هناك حاجة لدعم مالى لسداد مستحقات العاملين فى العلاوة الدورية، لافتة إلى أن الهيئة تحملت نحو 100 مليون جنيه للعلاج خلال فترة كورونا، وأن تكلفة العلاوات المتأخرة تتجاوز 600 مليون جنيه.

 

فيما، قال ممثل وزارة المالية، إن المشكلة ليست فى اعتمادات الموازنة للهيئة الوطنية للإعلام، ولكن المشكلة فى توفير السيولة المالية.

وقالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، إن العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام لهم الحق فى صرف العلاوة الدورية المقررة للعاملين والتى ينظمها القانون وتصدر بها قرارات وتوجيهات رئاسية كل عام، وهذه العلاوات تُمنح للعاملين كجانب اجتماعى دعما لهم لتحسين أجورهم وتحسين أحوالهم المعيشية وإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة.

 

وأشارت درويش، إلى أن هناك فئة من العاملين فى الهيئة الوطنية للإعلام تتقاضى أجورا ضعيفة، وعدم صرف العلاوات لهم يشكل أعباء عليهم، مطالبة بسرعة العمل على دعم موازنة الهيئة وصرف متأخرات العلاوة للعاملين، وقالت إن الهيئة الوطنية للإعلام تابعة للدولة ولها دور فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى من خلال دورها الإعلامى، ولذلك لابد من دعمها، ودراسة إمكانية إسقاط بعض الديون المجنبة المستحقة عليها لبعض الجهات الحكومية، مثل فوائد الديون المستحقة على الهيئة لصالح بنك الاستثمار القومى.


من جانبه، قال عادل عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الهيئة يحكمها قانون التنظيم المؤسسي للهيئات الإعلامية ويمنحها وضع لائحة خاصة للعاملين، ويطبق عليها كل قوانين الدولة، واستحقاق العاملين فيها علاوة خاصة، ولهم حق صرف حافز إضافي، متابعا: "العلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية لو مش مطبقة عليهم يحصلوا علي العلاوة الدورية الخاصة بهم".

وانتهت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد،  إلي طلب بعض البيانات من الهيئة الوطنية للإعلام، تشمل بيانات عن موازنات 2019/ 2020/2021، وبيان عن المديونيات المستحقة علي الهيئة وإجراءات التسويات الخاصة بها، وبيان بالتصنيف الوظيفي للعاملين وجدول الأجور الخاصة بهم.

وأوصت لجنة القوى العاملة بدراسة إتاحة تعزيز مالي للهيئة لسد فروق العلاوات المتأخرة للعاملين بالهيئة، وانتهت إلى استكمال مناقشة الموضوع فى اجتماع آخر سيحدده موعده لاحقا، على أن يدعى لحضوره وزير المالية، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومندوب من بنك الاستثمار القومي، ومسئول تسويات الدين مع الحكومة في وزارة التخطيط.

لجنة القوى العاملة مجلس النواب عادل عبد الفضيل عياد سيد نصر الوطنية للإعلام

ترشيحاتنا

الحرارة تصل لـ 6 درجات.. الأرصاد تحذر من أجواء شتوية باردة الليلة| فيديو

موسيماني يستقر علي تشكيل الأهلي لمواجهة الرجاء في السوبر الأفريقي.. تفاصيل

أحمد الشامي: مبحبش أنشر حاجة عن حياتي عشان بحافظ على البيت.. فيديو

الدوري المصري.. سموحة يعمق جراح الإسماعيلي ويخطف منه فوزا قاتلا

الحكومة الفلسطينية تشيد بمبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار قطاع غزة

فرمان من كيروش.. تأجيل بداية معسكر منتخب مصر لـ أمم أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ناري من إيمي سمير غانم حول حقيقة حجابها

الصحة العالمية : أوميكرون قد يكون حلا لآزمة كورونا

طلب مفاجئ من محمد صلاح لإدارة ليفربول بشأن تجديد عقده

رحيل الونش عن الزمالك .. شوبير يفجر مفاجأة

بالقانون.. أحذر ارتكاب هذه الأفعال يعرضك للحبس وغرامة 100 ألف جنيه

لاستشعار الحرج.. إحالة قضية حسن راتب وعلاء حسانين في تهريب الآثار الكبرى لدائرة أخرى

محافظ الجيزة يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لعام 2021/2022.. شاهد

«2400 جنيه».. تطبيق زيادة الحد الأدنى لـ أجور القطاع الخاص يناير المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نزل على ركبته.. شاهد لفتة إنسانية من أبوالغيط مع طفل إماراتي

بعد تشوه وجهها.. ظهور الأميرة مريم لأول مرة في احتفال بـ جامعتها|فيديو

الفيروس يزداد خطورة.. المدة التي يحتاجها أوميكرون حتى ظهور الأعراض تخيف العلماء

نشرة المنوعات.. لبؤة تحتضن رجلًا بدلًا من افتراسه.. راكب قطار مسلم يتعرض للهجوم بسبب الصلاة.. ورضيع ينطق لأول مرة بكلمات غريبة

فيديو

نقيب المأذونين يرفض حبس الرجل حال زواجه بأخرى دون استئذان زوجته.. ما القصة؟

ابنة عفاف راضي تكشف تفاصيل تعرضها لـ التحرش .. فيديو

منهم ميسي.. مشاهير عانوا من مرض التوحد وتغلبوا عليه.. تعرف عليهم (فيديو)

ماتت فجأة قبل الاختلاء بها في شقة زميله .. صديق فتاة كفر شكر يكشف تفاصيل وفاتها "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

اﻟﻤﺰﻳﺪ