بتوجيه من السيسي..إحياء مسار آل البيت يعكس اهتمام الدولة بجذب السياحة الدينية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح ايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع "إبداع" للرخام والأعمال الفنية، والمهندس محمد طلعت الاستشاري بمشروع مسجد مصر.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.

وتم عرض، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي الحالي بشأن جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً أضرحة سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب، حيث أكد الرئيس على أن يتم تطوير هذه الأضرحة بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنباً إلى جنب مع تطوير الخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة، بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها.

جذب السياحة الدينية

وفي هذا الصدد قال الدكتور أحمد خالد درويش، النائب السابق لوزير الإسكان للتطوير الحضاري، لـ "صدى البلد"، أن تطوير الأضرحة والأماكن المجاورة لها يساعد على تنشيط السياحة الدينية ويخلق أنواع جديد من السياحة لجذب عدد كبير من السياح ويساهم في عملية التنمية الاقتصادية بالمنطقة المطورة.

ومن جانبه قال الدكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية، إن ترميم أضرحة آل البيت والآثار الإسلامية يعكس اهتمام الدولة بجانب السياحة الدينية، لأن هناك عدد كبير من سائحي شرق آسيا من دول "باكستان واوزباكستان " لديهم اهتمام بـ أضرحة آل البيت وتطويرها يخلق فرصة لتنشيط السياحة الدينية مرة أخرى.

تطوير مسار آل البيت

وأوضح عبدالرحيم في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القاهرة ثرية بالآثار الإسلامية التي ترجع للعهد الفاطمي القرن السادس الهجري ، والثاني عشر ميلاديا، والأجانب لديهم شغف كبير بتطوير التراث وخاصة التراث الاسلامي المعروف بـ مسار آل البيت والذي يبدأ بمسجد السيدة زينب، ثم مسجد أحمد ابن طولون، ومزارات شارع الأشراف "مسجد السيدة سكينة، مسجد السيدة رقية ومقام سيدى ابن سيرين، ومقام السيدة عاتكة ، وقبة الأشرف خليل، و قبة فاطمة خاتون، ومسجد السيدة عائشة ومسجد السيدة نفيسة.

تطوير طريق آل البيت

ويذكر أن مسار آل البيت يربط بين مسجد السيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة عائشة مرورا بباقى مزارات آل البيت بشارع الخليفة ويضم آثار تاريخية هامة مثل مسجد ابن طولون و متحف جاير اندرسون مرورا بـ قبة شجرة الدر وكذلك منتزه الخليفة التراثي البيئي ومسجد السيدة نفيسة ومسجد السيدة رقية وضريح محمد انور الذي يعتقد انه من نسب النبي عليه الصلاة والسلام وقبة الأشراف ومقام السيدة جوهر ومقام سيدي الحناوى.

وتأتي خطة الدولة لتطوير الطريق، في توفير سيارات كهرباء على نقل الزوار يومي الجمعة والسبت عقب صلاة الجمعة، كما تم تخصيص أماكن انتظار السيارات وموقف عربات الكهرباء الخاصة بالمسار خلف مسجد أحمد ابن طولون، وتطوير شارع الأشراف بالسيدة زينب ليكون مشابه لشارع المعز، وتوفير عدد من المطاعم وعربات الطعام بمتنزه الخليفة بشارع الأشراف.