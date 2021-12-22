رشوان توفيق: ابنتي ساذجة وهناك قوة تسيطر عليها.. وطارق شوقي: تحديد شكل امتحانات الثانوية العامة بعد إجازة نصف السنة

تناولت برامج التوك شو عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالي:

رشوان توفيق: ابنتي ساذجة وهناك قوة تسيطر عليها.. فيديو

قال الفنان رشوان توفيق ، إن الأسر تربي أولادها بشكل صحيح ولكن المشكلة تحدث عندما يتزوجون من أشخاص ليسوا علي نفس مستوى تربيتهم، ولأعلم أشخاصا كتبوا شققهم لبناتهم، وأزواجهن طردوهن منها.

وأضاف رشوان توفيق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم"، أن التربية المثالية زيادة عن اللازم تجعل لدي الأبناء سذاجة في التعامل، مشيرا إلى أنه لم يرى وجه الحياة الحقيقي إلا بعد وفاة والده.

وأوضح رشوان توفيق، أن الشباب الذين لديهم أب وأم يحملون عنهم كل متاعب الحياة ويعملون علي تحقيق السعادة لأبنائهم تكون لديهم مشكلة، مضيفا: “أنا ربيت أولادي بمثالية شديدة جدا والآن أنا محتار وتوفيق ابني رحمة الله عليه كان يقول لوالدته ليه ماسيبتناش نتعلم من الشارع”.



نقيب الإعلاميين يكشف عن ميثاق الشرف الإعلامي وضوابط العمل وأهدافه.. فيديو

قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن الإعلام مهنة لها ضوابط تتمثل في ميثاق شرف إعلامي ومدونة سلوك مهنة يتم تطبيقهم الأن وعندما قمنا بأعداد هذا الميثاق قمنا باطلاع علي المواثيق الإعلامية الدولية ومنها ميثاق الولايات المتحدة وغيرها للخروج بميثاق خاص بنا وهذا لنتماشى مع الجمهورية الجديدة .

وأضاف طارق سعدة خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولى" ، إن بعد ذألك قمنا بصدار ميثاق شرف إعلامي مصري في عام 2017 جميع بين كل ما هو متواجد في المواثيق العالمية ، أن الميثاق المصري يؤكد علي عدم ازدراء الأديان وعدم التميز وعدم العبث بالأمن القومي للدول وعدم تناول الحياه الشخصية .

الأرصاد الجوية توجه تحذيرا هاما لقائدي السيارات.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الإسكندرية و البحيرة وكل المناطق المطلة على البحر المتوسط، تعرضت اليوم لـ تقلبات الجوية، و أمطار و رياح.

أضافت خلال مداخلة على قناة إكسترا، أن الساعات المقبلة سيكون هناك استقرار فى الأحوال الجوية، مؤكدة أن درجات الحرارة سترتفع تدريجيًا.

ولفتت إلى أن البلاد بدأت أمس فصل الشتاء، ولكن من الغد سيكون هناك استقرار فى الأحوال الجوية، لكن هناك شبورة مائية.

أشرف زكي: إحنا مش ملطشة للفشلة.. ونرفض الإساءة للفن المصري

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إن اتحاد النقابات الفنية برئاسة عمر عبد العزيز أصدر بيانا للرد على الإساءة التي انتشرت من خلال فيديو أمس، وتم في البيان استنكار إهانة فنانات مصر وتوجه الاتحاد ببلاغ للنيابة العامة وسيتم اتخاذ موقف حاسم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد: إحنا مش ملطشة لكل فاشل يعلق عليها أزماته وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتابع أشرف زكي أن صاحبة الفيديو لا تمثل بالنسبة لي أي أهمية ولا أعرف ما إذا كانت عضوا في أي نقابة أو لا وكل ما يعنينا هو رفضنا الإساءة للفن المصري.

ربنا يبارك في عمره وصحته.. أسرة منطقة السيدة تدعو للرئيس السيسي| فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى لقطات من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أسرة مصرية بسيطة كانت تركب موتوسيكل في منطقة السيدة عائشة، موضحا أنهم لم يطلبوا من الرئيس أي شيء.

وأضاف أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، : « الرئيس السيسي أهدى أسرة منطقة السيدة عائشة سيارة أجرة ووجه بتوفير كافة احتياجاتهم».

طارق شوقي: شكل امتحانات الثانوية العامة يتحدد بعد إجازة نصف العام

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن شكل امتحانات الثانوية العامة سيتم تحديده بعد إجازة نصف العام.

وأضاف طارق شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الثلاثاء، أن العملية التعليمية تسير طبقا للخطة التي تم وضعها والتوقيتات الزمنية التي تم إعلانها من قبل.

وتابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أننا أصبحنا معنيين بالامتحانات وليس التعليم.

210 جنيهات للثانوية.. طارق شوقي يكشف حقيقة زيادة رسوم الامتحانات للشهادات المختلفة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن رسوم امتحانات الثانوية العامة 210 جنيهات، مضيفا أنه لا يوجد أي تغيير في رسوم الامتحانات للشهادات المختلفة.

وأضاف طارق شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء الثلاثاء، أن العملية التعليمية تسير طبقا للخطة التي تم وضعها والتوقيتات الزمنية التي تم إعلانها من قبل.

وتابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل الامتحانات ستتم وفقا الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وخاصة مع الانتشار السريع بمتحور أوميكرون.

وزيرة التخطيط توضح قيمة وموعد تطبيق غرامة عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور، إن إجمالي العمالة فى منشآت القطاع الخاص يقدر بحوالي 20 مليون فرد بها، معقبة: “هناك ملايين سيستفيدون من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص وهو 2400 جنيه، ولكن لم نحصر بعد من أعداد العمالة التي سيتم التأجيل بها من القرار".

وأضافت هالة السعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “أون”، أن هدف الوزارة من هذا القرار هو الحفاظ على المؤسسات والكيانات الاقتصادية وعلى العمالة داخل تلك المؤسسات، حيث أن هذا يعد أمن قومي بالنسبة لمصر.

وتابعت أن وزارة القوى العاملة تقوم بعمل تفتيش على المنشآت بشكل دوري، معقبة: “نتلقى من خلال مجموعة من اللجان الشكاوى الفردية او الجماعية، إلى جانب التفتيش”، متابعة أن هناك عقوبات ستتم من خلال القانون الجديد لعدم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور تتراوح ما بين 5 إلى 10 آلاف جنيه، وسيتم تطبيقه أول يناير.

أحمد موسى يناشد المصريين بتلقي لقاح كورونا: الحل الوحيد حتى الآن

ناشد الإعلامي أحمد موسى، سرعة الإقبال على تلقي اللقاح، مشيرا إلى أن 50 مليون مواطن تلقوا لقاح فيروس كورونا.

وأشار موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، ان هناك زحام شديد بمحطات المترو لتلقي اللقاح، مؤكدا على ضرورة زيادة أماكن تلقي اللقاح منعا للزحام وتأخير المواطنين على اشغالهم .

واكد موسى، أن اللقاح والكمامة هما الحل الوحيد حتى الآن لمواجهة فيروس كورونا، مردد: « الصحة العالمية اكدت انه يجب ان يتخطى 70% عدد الحاصلين على اللقاح من سكان الدول» .

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» العديد من التفاصيل الصحية في مصر وأخر مستجدات متحورات فيروس كورونا، مؤكدا أن إنتاج علاج كورونا في مصر وطرحه في الصيدليات قريبا.

وطمأن «تاج الدين» المصريين بشأن الوضع في مصر غير مقلق بخصوص متحور «أوميكرون»، وأن الدولة مستعدة لمواجهته في المطارات، مشيرا إلى أن مصر اقتربت من تطعيم 50 مليون شخص بـ لقاح فيروس كورونا.

وضع أوميكرون في مصر مطمئن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن التغيرات في شكل الفيروسات أمر طبيعي، وإذا استمر فيروس كورونا سنسمع عن متحور جديد كل فترة.

وأضاف «تاج الدين» أن الوضع في مصر غير مقلق بخصوص متحور أوميكرون، وأنها مستعدة لمواجهته في المطارات، مشيرا إلى أن الحالات في مصر محدودة وكلها من خارج البلاد، والموقف مطمئن، ولن تظهر أي تغيرات خطيرة أو انتشار له.

وأوضح محمد عوض تاج الدين، أن الموجة الرابعة لم تصل إلى الذروة وهناك نوع من التذبذب في الموجة الرابعة والأمر مطمئن.

وعن متحور أوميكرون، قال محمد عوض تاج الدين، إنه ينتشر بشكل أكبر، مقارنة بـ المتحورات الأخرى، ولكن أعراضه أقل من المتحورات السابقة، مشيرًا إلى أنه يسجل إلتهابات في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي ولكنه لم يصل إلى الالتهاب الرئوي حتى الآن.

وأوضح محمد عوض تاج الدين، أن متحور أوميكرون يستجيب للعلاج، ولكن يجب أن يأخذ الجميع الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية والوقاية والاحتياطات اللازمة.

إنتاج علاج كورونا في مصر وطرحه في الصيدليات قريبا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن مصر ستنتج أقراص ميرك لعلاج مصابي كورونا حال موافقة هيئة الدواء المصرية بشكل رسمي.

وأضاف «تاج الدين»، أن شركتي فايزر وميرك أنتجتا الأقراص لعلاج فيروس كورونا وحصلتا على التصريحات لتداوله، مشيرا إلى أن شركة ميرك حصلت على التصريح بتاريخ 30 نوفمبر 2021، وفايزر حصلت على التصريح في 15 ديسمبر، موضحًا أن الدولة الوحيدة اللي استخدمته هي المملكة المتحدة.

وأوضح أن مصر ستنتج دواء ميرك لعلاج مصابي كورونا خلال شهر أو شهرين حال موافقة هيئة الدواء المصرية، على أن يتم طرحه في الصيدليات.

وتابع أن الدواء يؤخذ بالفم ولا يحتاج المصاب أن يذهب إلى المستشفى، مشيرًا إلى أنه لا يغني عن أخذ اللقاح ولكنه يحد من الأعراض والمضاعفات من المراحل الأولى للمصابين بفيروس كورونا.

السيطرة على فيروس كورونا أصبحت صعبة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن السيطرة على فيروس كورونا أصبح صعبًا لأنه أصبح فيروسًا متوطنًا.

وأوضح «تاج الدين» ، أن التغيرات في شكل الفيروسات شيء طبيعي، ومع استمراره سيكون هناك متحورات جديدة الفترة القادمة.

وأضاف مستشار الرئيس للشؤون الصحية،: "ما يهمنا هو درجة انتشار فيروس كورونا وأي متحورات تصدر منه، لافتًا إلى أن الإنفلونزا الموسمية تنقل العدوى من شخصين إلى 4 أشخاص، بينما كورونا يصيب حتى 6 أشخاص.