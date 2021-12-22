رئيس تضامن البرلمان يكشف لـ"صدى البلد" عن إجراءات مواجهة المشكلة السكانية في مصر

قال النائب عبد الهادي القصبي ، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان أنه يجب تبنى عدة إجراءات لمواجهة المشكلة السكانية في مصر تشمل توفير وسائل تنظيم الأسرة في الوحدات الصحية الريفية و تدريب متطوعين و إطلاق حملة إعلامية كبرى من أجل نشر التوعية في كافة وسائل الإعلام ومن خلال عدد من الشباب المتطوعين أو من المكلفين بالخدمة العامة.

وأكد القصبي في حواره لـ"صدى البلد" أننا في حاجة إلى تنظيم قوافل طبية للقرى والنجوع والكفور لمواجهة هذه المشكلة وسد الثغرات التشريعية التي تتيح عمل الأطفال في الريف كمصدر دخل، وهو ما يزيد من عملية الإنجاب والاعتماد على الأطفال.

وتابع رئيس لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان: لابد كذلك من سد الثغرات أمام عمليات التسرب من التعليم، إلى جانب وضع تشريع لسد الثغرات للزواج المبكر للإناث وضرورة إدماج المرأة في سوق العمل حتى لا تتفرغ للإنجاب فقط، وتخصيص مبالغ لصالح دور الحضانة لتشجيع المرأة على العمل، ولكي تكون فترات الحمل متباعدة يجب تفعيل دور المجلس القومى للسكان وتنفيذ استراتيجية السكان التي لم تنفذ إلى الآن و مشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإدارتي الشباب والصحة، والمجلس القومي للمرأة، بهدف دعوة المصريين إلى الاكتفاء بطفلين لكل اسرة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية.

واختتم:ونظرا لأهمية هذا الموضوع اخذ النواب على عاتقهم التصدي لها بشكل تشریعي تقدموا بمشروع قانون لإصدار قانون المجلس القومى للسكان، وسوف تستكمل اللجنة هذه القوانين بما يحقق الهدف منها.