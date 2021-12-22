السيسي : لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن : “ بسجل الكلام اللي بقوله للتاريخ وأي قضية خطيرة أن لا يكون هناك أرضية فهم مشترك للواقع ”.

وتابع :" البناء على الاراضي الزراعية لابد أن نواجهه إنجاب طفل و2 و6 دون ان نفكر كيف ستنفق ، انت كدة بتحط نفسك في مشكلة ومستقبل الطفل مش هيبقى واضح وربنا مقلناش نعمل كدة في نفسنا ".

وتابع : “ لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيجوز تاني ”،

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إنه من الضروري ،رفع الوعي بخطورة البناء على الأراضي الزراعية .

وأضاف : “ التحدي الذي نواجهه ليس تحدي الحكومة وحدها لكنه تحدي كل عناصر الدولة المصرية الحكومة والمواطنين ”.

وتابع : “كنت في اسوان بعد موضوع السيول ، وسيدة قالتلي انا مش عارفة أعيش وعندي 6 أولا د وفعلا الإنفاق على 6 أولاد كتير وصعب ، مطالبهم رقم كبير ”.

وتابع : “الأرض الزراعية هي فرصة عمل متاحة عندما تحولها لسكن تخسر فرصة العمل ”

وأضاف : “ اليوم يوم جميل .. و ما نفعله في بلدنا هو محاولة لتعويض ما فاتنا .. و أنفقنا في 7 أعوام ما يوازي ما تم إنفاقه خلال 30 عام”.

وتابع : نحتاج للتعاون لمواجهة الزيادة السكانية واحنا بنتحرك عشان نضيف للأرض الزراعية ونوفي مطالب المصريين للغذاء .