رئيس وزراء لبنان: السيسي لديه الرؤية الكاملة للملف اللبناني ونصحني بتوفير العيش الكريم للمواطنين

حل نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان ضيفا في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، متحدثا عن نصائح الرئيس السيسى له و العلاقة بين مصر ولبنان

مصر العروبة.. ميقاتي: الرئيس السيسي أكد لي تقديم المساعدة في كل شيء

قال نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان، إنه تشرف بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء زيارته لمصر، مضيفا:" لمست مدى عمق معرفة الرئيس السيسي بالملفات اللبنانية كاملة ".





العيش الكريم للمواطن.. رئيس وزراء لبنان يكشف نصائح السيسي له.. فيديو

قال نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان، إنه تشرف بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء زياراته لمصر، مضيفا:" لمست مدى عمق معرفته بالملفات اللبنانية كاملة".



رئيس وزراء لبنان: يجب حسن تطبيق اتفاق الطائف.. فيديو

قال نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان، إن الخلافات مستمرة ولكن يجب وضع حد للخلافات ، مضيفا:" انادي اليوم بضرورة وضع حد للخلافات اللبنانية ".





في النهاية سنجلس على طاولة واحدة.. ميقاتي: يجب وضع حد للخلافات اللبنانية

قال نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان، إن اتفاق الشعب اللبناني على الميثاق الوطني بمثابة عيد وطني بالنسبة له .





ميقاتي : الوضع صعب ويقيني بتغلب لبنان على المشكلات |فيديو

قال نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان، إن الوطن هو الهدف الأساسي أمامه، مضيفا:" قد يمر الوطن بمراحل صعبة، وكان القدر ان أكون رئيسا للوزراء في هذا التوقيت".

