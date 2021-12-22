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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مولد أهل الذكر.. حفل جديد لمحمود ياسين التهامي في ساقية الصاوي

صدى البلد

يستعد المنشد محمود ياسين التهامي لاقامة حفلته القادمة فى ساقية الصاوي يوم 7 يناير في الثامنة مساء.

 

ونشر على صفحته قائلا:" قصيدة الى متى يارب هتكون من ضمن حفل ( مولد أهل الذكر) في ساقية الصاوي".

 

وكان التهامي قد تألق في مشاركته في النسخة الثانية من مهرجان البُردة في مركز دبي للمعارض بإكسبو دبي 2020، في الدورة الـ٢٢ لمؤتمر وزراء الثقافة المسئولين عن الشئون الثقافية في الوطن العربي،  بحضور نخبة كبيرة من رموز الفكر والثقافة العربية والفائزين بجوائز النسخة الـ ١٦ لجائزة البردة في كل مجالات الفنون الإسلامية التقليدية.


 

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وكان التهامي قد استهل فقرته برائعته "أنين" تلك المقطوعة الموسيقية والآهات النابعة من أعماق تجربة صاحبها ومفرداته وشعوره وثقافته وإبداعه الخاص لتعبر عن مكنون ذاته بلغة ربما لن يستوعب مضامينها  إلا القليل ولكن الجميع حتما سيتأثر بصدق الإحساس الطاغي.

 

وجاء اختياره لقصيدته الأشهر عالميا والتي فاز عن لحنها بجائزة مهرجان البردة في إندونيسيا ٢٠٠٥ موفقا تماما بما إن الاحتفالية خاصةباللغة العربية وبافتتاح مهرجان البردة.

ساقية الصاوي ياسين التهامي إكسبو دبي 2020 محمود ياسين التهامي جائزة البردة أهل الذكر ساقية

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