مولد أهل الذكر.. حفل جديد لمحمود ياسين التهامي في ساقية الصاوي

يستعد المنشد محمود ياسين التهامي لاقامة حفلته القادمة فى ساقية الصاوي يوم 7 يناير في الثامنة مساء.

ونشر على صفحته قائلا:" قصيدة الى متى يارب هتكون من ضمن حفل ( مولد أهل الذكر) في ساقية الصاوي".

وكان التهامي قد تألق في مشاركته في النسخة الثانية من مهرجان البُردة في مركز دبي للمعارض بإكسبو دبي 2020، في الدورة الـ٢٢ لمؤتمر وزراء الثقافة المسئولين عن الشئون الثقافية في الوطن العربي، بحضور نخبة كبيرة من رموز الفكر والثقافة العربية والفائزين بجوائز النسخة الـ ١٦ لجائزة البردة في كل مجالات الفنون الإسلامية التقليدية.





وكان التهامي قد استهل فقرته برائعته "أنين" تلك المقطوعة الموسيقية والآهات النابعة من أعماق تجربة صاحبها ومفرداته وشعوره وثقافته وإبداعه الخاص لتعبر عن مكنون ذاته بلغة ربما لن يستوعب مضامينها إلا القليل ولكن الجميع حتما سيتأثر بصدق الإحساس الطاغي.

وجاء اختياره لقصيدته الأشهر عالميا والتي فاز عن لحنها بجائزة مهرجان البردة في إندونيسيا ٢٠٠٥ موفقا تماما بما إن الاحتفالية خاصةباللغة العربية وبافتتاح مهرجان البردة.