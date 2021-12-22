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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شمس التنمية تشرق بالصعيد..مركز تحكم الكهرباء الإقليمي بنجع حمادي يراقب 98 محطة

مركز تحكم الكهرباء
مركز تحكم الكهرباء الإقليمى بنجع حمادى

يستعد مركز تحكم الكهرباء الإقليمي ، للافتتاح الرسمي خلال ساعات من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لينضم إلى قائمة المشروعات القومية التى تشهدها محافظة قنا خلال الفترة الأخيرة، والتى ساهمت فى الحد من نسبة البطالة، فضلاً عن دور المركز فى الارتقاء بمستوى الأداء فى قطاع الكهرباء.

يعمل مركز تحكم الكهرباء الإقليمي بمدينة نجع حمادي ، على مراقبة  98 محطة كهرباء ، تقع بنطاق قطاع كهرباء مصر العليا الذي يضم محافظات "سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان"، كما يعمل على مراقبة تشغيل محطات الكهرباء ومستوى أدائها على مدار اليوم ، بما يحقق استقرار فى شبكة الكهرباء.

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شهد مركز التحكم الإقليمى أعمال تطوير بتكلفة مالية بلغت ٣٢٧ مليون جنيه، بتمويل من الهيئة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"، من خلال قرض ميسر، و بمشاركة من كبري الشركات المتخصصة في مجال الكهرباء والطاقة "سيمينز، إريكسون، صان مصر"، للاستفادة من التكنولوجيا اليابانية المتقدمة في كافة المجالات، بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة  الشاملة و رؤية مصر 2030 ، ورفع كفاءة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

يتولى مركز التحكم الإقليمى، سرعة تحديد مواقع الأعطال وأسبابها ، بما يساهم فى تقليل أوقات الإصلاح و زمن الانقطاع في الشبكة الكهربائية خلال الظروف الطارئة ، مع المحافظة على استمرار التغذية الكهربائية وتأمين وصولها لمراكز الأحمال بمحافظات جنوب الصعيد.

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، أن الدولة وضعت خطة لتطوير شبكات توزيع الكهرباء لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال رفع كفاءة أنظمة توزيع الطاقة الكهربائية وتحسين جودة الخدمة لمواجهة الزيادة المستمرة فى طلب الطاقة الكهربائية والزيادة المستمرة للأحمال، ومن ضمنها مركز تحكم الكهرباء الإقليمي بنجع حمادي الذى يراقب 98 محطة كهرباء ضمن قطاع كهرباء مصر العليا والذي يضم محافظات "سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان" كما يراقب تشغيل محطات الكهرباء ومستوى أدائها بما يحقق استقرار الشبكة.

وأضاف محافظ قنا ، فضلاً عن دور المركز في سرعة تحديد مواقع الأعطال وأسبابها ومن ثم تقليل أوقات الإصلاح و زمن الانقطاع في الشبكة الكهربائية نتيجة الظروف الطارئة والمحافظة على استمرار التغذية الكهربائية وتأمين وصولها لمراكز الأحمال بمحافظات جنوب الصعيد، لافتاً إلى أن تنفيذ أعمال التطوير تمت بمشاركة من كبري الشركات المتخصصة في مجال الكهرباء والطاقة وهي "سيمينز، إريكسون، صان مصر".

وأضاف الداودى ، بأنه تم تطوير المركز بتكلفة ٣٢٧ مليون جنيه بتمويل من الهيئة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"، من خلال قرض ميسر، للاستفادة من التكنولوجيا اليابانية المتقدمة في كافة المجالات بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030، و يحقق خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات خاصة قطاع الكهرباء و الطاقة من خلال رفع كفاءة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

و قال المهندس عبدالشكور اسماعيل ، مدير مركز التحكم ، بأنه تم عقد دورات تدريبية للمهندسين والفنيين العاملين بالمركز الإقليمي للتعرف على كيفية إدارة المركز ومراقبة المحطات وفقاً لأحدث وسائل التكنولوجيا في دولتي " ألمانيا وسويسرا"، بما يخدم استقرار الشبكة فى المنطقة التى تعمل على خدمتها.


 

مركز تحكم الكهرباء الإقليمى بنجع حمادى
مركز تحكم الكهرباء الإقليمى بنجع حمادى
مركز تحكم الكهرباء الإقليمى بنجع حمادى
مركز تحكم الكهرباء الإقليمى بنجع حمادى
مركز تحكم الكهرباء الإقليمى بنجع حمادى
مركز تحكم الكهرباء الإقليمى بنجع حمادى
مركز تحكم الكهرباء الإقليمى بنجع حمادى
مركز تحكم الكهرباء الإقليمى بنجع حمادى
مركز تحكم الكهرباء الإقليمى بنجع حمادى
مركز تحكم الكهرباء الإقليمى بنجع حمادى

 

مركز تحكم الكهرباء الإقليمى الرئيس عبدالفتاح السيسي مدينة نجع حمادى محطة كهرباء تشغيل محطات الكهرباء

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