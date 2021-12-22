شمس التنمية تشرق على الصعيد.. محطة مياه دشنا تخدم 400 ألف نسمة بالمدينة و14 قرية في قنا.. وتنتج يومياً 68 ألف متر مكعب بطاقة 800 لتر/ث |صور

تستعد للافتتاح الرئاسى خلال ساعات

تخدم 400 ألف نسمة مدينة دشنا و14 قرية تابعة بنطاق الوحدة المحلية

تنتج 68 ألف متر مكعب يومياً بطاقة 800 لتر/ث بتكلفة إجمالية 160 مليون

تستهدف توصيل المياه للمناطق المرتفعة والمحرومة من المياه النقية

بقدرات وإمكانيات جديدة وطاقة إنتاجية تبلغ 800/ث ، تستعد محطة مياه دشنا بمحافظة قنا ، للافتتاح الرئاسى خلال ساعات ، لتنضم إلى المحطات الكبرى على مستوى الجمهورية، التى تخدم كتلة سكانية ضخمة تزيد على400 ألف نسمة تقع بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا.

المحطة بدأ العمل فيها منذ سنوات ، لخدمة مركز دشنا والقرى التابعة له، والتى عانت كثيراً من نقص المياه ، وعدم وصولها للمناطق البعيدة، خاصة فى فصل الصيف الذى كان يشهد خروج المواطنين بالجراكن الفارغة صباحاً ومساء، بحثاً عن مياه شرب نقية ، لتلبية احتياجاتهم اليومية.

افتتاح محطة مياه دشنا، يأتى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير وتنمية قرى الريف المصرى، لتوفير حياة كريمة للمواطنين بعد معاناتهم الطويلة مع مياه الشرب، التى كانت تزور منازلهم مرات معدودة خلال الشهر ، فضلاً عن عدم جودة المياه والتى كانت تأتى فى السابق من آبار ارتوازية وعبر مواسير متهالكة.

محطة مياه دشنا، بدأ العمل فيها فى البداية بقوة 400 لتر/ث ، إلى أن صدر قرار بزيادة انتاجيتها للضعف، لتصبح 800 لتر/ ث ، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين بمختلف القرى والمناطق التابعة لمركز دشنا ، و تخفف من معاناتهم مع مياه الشرب.

يبلغ الإنتاج اليومى لمحطة مياه دشنا 68 ألف متر مكعب يومياً ، بعدما كان 34 ألف متر مكعب منذ شهور قليلة ، بتكلفة مالية بلغت 160 مليون جنيه، ليرتفع تصنيف المحطة إلى مرتبة متقدمة بين محطات المياه بمحافظة قنا ، ليس من ناحية الطاقة اليومية فحسب ، لكن جودة المياه التى تعتمد على تقنيات حديثة فى المعالجة.

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن المحطة سوف تساهم فى القضاء على مشاكل ضعف المياه فى بعض النجوع النائية والمرتفعة ونهايات الشبكات التى كانت تعانى بشدة من نقص المياه ، وسوف تخدم المحطة مركز دشنا والقرى التابعة له وعددها 14 قرية ، بإجمالي عدد مستفيدين يصل لـ 400 ألف نسمة.

وأضاف محافظ قنا، أن محطة مياه دشنا تتميز بمظهر حضارى للمنشآت الواقعة بنطاقها ، وتمت زيادة طاقتها الإنتاجية من ٤٠٠ لتر / ثانية، إلى ٨٠٠ لتر / ثانية، بتكلفة ١٦٠ مليون جنيه تقريباً، وجرى إجراء تشغيل تجريبى للمحطة و اختبار قدرة الشبكات على استيعاب كميات المياه الإضافية .

جدير بالذكر أن محطة مياه دشنا تعمل بنظام المروقات ، و هي المرحلة الثانية بعد وصول المياه العكرة من النيل إلي بئر التوزيع ، مع حقن المياه بمادتى الكلور والشبه ، ثم إلي المروقات التي يتم خلالها عبور المياه في ممرات حلزونية، لترسيب وإزالة الأشياء أو القطع الصلبة من المياه و تنقيتها ، ثم تتجه للمرحلة التالية المعروفة بإسم المرشحات .

محطة مياه دشنا

محطة مياه دشنا

محطة مياه دشنا

محطة مياه دشنا

محطة مياه دشنا

محطة مياه دشنا

محطة مياه دشنا

محطة مياه دشنا

محطة مياه دشنا