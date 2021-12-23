ترقيات خارقة.. أبرز السيارات المعدلة في عام 2021.. صور

تتألق السيارات المعدلة عالمياً وتجذب فئة عريضة من محبي وعشاق السيارات حول العالم بسبب ما تحصل علية من إضافات وترقيات مذهلة ترفع من قوتها بشكل مميز وتعيدها لسابق عهدها وقوتها، كما تشمل عملية التعديل احياء السيارات الكلاسيكية القديمة مجدداً وتزويدها بمحركات جديدة لتمزج بين الماضي والحاضر بشكل مميز.

وفي السياق التالي نستعرض مجموعة من السيارات المعدلة في عام 2021.

مرسيدس AMG C63 مانهارت

كشفت شركة مانهارت عن الطراز الأخير المعدل من سيارة AMG C63 وذلك قبل وصول الجيل الجديد من الطراز، وتشتهر مانهارت عالمياً بأجراء تعديلات وإضافات رياضية قوية على سيارات مرسيدس بينز الألمانية الشهيرة، ونجحت في تكوين شعبية كبيرة بفضل التعديلات المميزة التي تقدمها.

رفعت مانهارت قوة محرك مرسيدس AMG C63رباعي الأسطوانات V4، والذي كان يتوفر بسعة 4000 سي سي وقوة تصل الى 510 حصان، الى 712 حصان، وأرتفع عزم الدوران من 700 نيوتن/متر الى 920 نيوتن/متر، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة الى 200 كيلومتر/ساعة في خلال 5.5 ثواني.

شيفروليه كورفيت C2

قام مصمم السيارات العالمي الشهير كاران أديفي بوضع خطه إعادة تصميم سيارة شيفروليه كورفيت C2 الكلاسيكية بنسخة عصرية محدثة تمزج بين هويتها التاريخية المميزة والتكنولوجيا العصرية الحديثة، والتي بدأت بإزالة المصابيح القابلة للطي واستبدالها بمصابيح LED شرائطية في المقدمة فوق الصدام الأمامي، الذي تم إعادة تصميمه من جديد بدلاً من الصدام القديم المصنوع من الكروم.

جاءت سيارة شيفروليه كورفيت C2 الكلاسيكية الجديدة بمحرك قوي مكون من عشر أسطوانات V10 صُنع بواسطة لامبورجيني سيعيدها للحياة بطريقة مميزة للغاية، تبلغ سعته 5200 سي سي يولد قوة تصل الى 552 حصان وعزم أقصى للدوران يصل الى 540 نيوتن/متر، متصل مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

شيفروليه امبالا

تشتهر سيارة شيفروليه امبالا الكلاسيكية كواحده من أبرز السيارات الأيقونية في العالم حيث تم إنتاجها عام 1963، واشتهرت مؤخراً كواحدة من أشهر السيارات المعدلة وحصدت جائزة العام كأفضل سيارة معدلة لعام 2021 خلال فعاليات معرض السيارات الشهير Goodguyes، بالإضافة لفوزها بلقب أفضل سيارة معدلة في معرض سيما للسيارات لعام 2021.

تم تزويد سيارة شيفرولية امبالا الكلاسيكية بمحرك تشيفي ثماني الأسطوانات V8، بسعة 8300 سي سي، يستطيع توليد قوة تصل الى 600 حصان متصل بناقل حرك من نوع 4L60E ينقل القوة للعجلات الخلفية.

أستون مارتن بلودوج

تعتبر سيارة أستون مارتن بلودوج واحدة من السيارات الخارقة والنادرة التي قدمت مفهوماً مختلفاً وجديداً سابق لعصرها، و يظهر ذلك من خلال مواصفاتها الفنية الرائدة، وتصميمها الفريد من نوعه و الذي حمل طابعاً مستقبلياً فريداً من نوعه في فترة السبعينات من القرن الماضي.

تستمد سيارة استون مارتن بلودوج قوتها من محرك V8بسعة 5300 سي سي، يولد قوة تصل إلى 600 حصان، و سيخضع المحرك لمحاولة تعزيز و تحديث شاملة تهدف لرفع كفاءته الى 650 حصان، وسيقوم سائق سيارات أستون مارتن الشهير دارين تورنر بتجربتها بنفسه للوقوف على مدى جاهزيتها.

BMW MH8

قامت شركة مانهارت المتخصصة في التعديل على السيارات بتزويد سيارة BMW MH8 بحزمة تعديلات قوية لرفع أداءها وقوتها بشكل مميز يجعلها أقرب للسيارت الخارقة، وتتميز سيارة الفئة الثامنة بأنها أفخم سيارة مكشوفة في أسطول سيارات BMW.

تعتمد سيارة BMW MH8 مانهارت المعدلة على محرك ثماني الأسطوانات V8 بسعة 4400 سي سي، يستطيع توليد قوة تصل الي 715 حصان "460 كيلو وات"، و عزم أقصى للدوران يصل الي 925 نيوتن/متر، مقابل 530 حصان (390 كيلووات)، وعزم أقصى للدوران يصل الى 750 نيوتن/متر في النسخة الأصلية، بالإضافة لناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

اودي RS7

تواصل شركة مانسوري تألقها عبر ظهور جديد، وذلك بعد ان طالت لمساتها السيارة الألمانية القوية اودي RS7، والتي تتميز بالعديد من القدرات، إلى جانب التصميم الخارجي المميز، صاحب المقدمة المدببة مع ناحية خلفية انسيابية الأداء تحمل مفهوم السيدان الرياضي.

دُعمت السيارة بمحرك ثماني الأسطوانات طراز V8، سعة 4000 سي سي مزدوج التيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 769 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 1000 نيوتن/متر، مع قوة انطلاق من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 3 ثواني، وأضافت لمسات مانسوري منظومة عادم ذات أداء قوي، وفلتر هواء رياضي، مع شاحن تيربو معدل.