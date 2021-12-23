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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لا تقل خطورة عن السجائر.. دعوات لوضع علامات تحذيرية على الوجبات السريعة

وجبات سريعة
وجبات سريعة

قال باحثون أميركيون إن الوجبات السريعة يجب أن تحمل تحذيرات صحية شبيهة بتلك الموجودة على علب السجائر، وذلك لتسببها في مشكلات صحية خطيرة، أشهرها السمنة.
 

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد ذكر الباحثون في دراسة نُشرت أمس في مجلة BMJ Global Health أن الوجبات السريعة والأطعمة فائقة المعالجة هي «التبغ الجديد»، مشيرين إلى أن الجمهور «مخدوع» بأساليب التسويق الذكية للشركات التي تصنع هذه الأطعمة المحملة بالسكر والدهون والملح.

وقال الفريق إن الوجبات السريعة، وبعض الأطعمة المنتشرة بالمتاجر، التي «لم يكن لها وجود في أيام أجدادنا»، مثل الكعك والمشروبات الغازية والبيتزا المجمدة، يجب أن تحمل تحذيرات صحية صارمة، حيث إنها قد تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة والسكري والموت المبكر بسبب سوء التغذية.

وقالت تريش كوتر، المؤلفة الرئيسية للدراسة، والباحثة في منظمة Vital Strategies الخيرية للصحة العامة ومقرها نيويورك: «المعالجة الصناعية، بالإضافة إلى مزيج الإضافات والنكهات والمستحلبات والألوان التي تحتويها هذه الوجبات والأطعمة لإضفاء نكهة وملمس مميزين، تجعل المنتج النهائي ضاراً للغاية».

وأضافت كوتر: «هذه المنتجات تعرضنا لخطر أكبر للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والسكتة الدماغية والاكتئاب والموت».

وتحمل علب السجائر رسائل تحذيرية مثل «التدخين يسبب السرطان»، بالإضافة إلى صور تظهر رئتين مدمرتين أو أشخاص يمكثون بالمستشفى بسبب التدخين، ويأمل مؤلفو الدراسة الجديدة أن يتم تطبيق ذلك مع الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة

السجائر المشروبات الغازية سرطان السمنة سوء التغذية السكتة الدماغية الوجبات السريعة

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