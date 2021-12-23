وزير تشيكي: متحور "أوميكرون" سيسود البلاد بحلول منتصف يناير

رجح وزير الصحة التشيكي، فلاستيميل فاليك، أن يصبح متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا (كوفيد-19) المتحور السائد في البلاد بحلول منتصف يناير المقبل.

وذكر راديو براغ الدولي اليوم /الخميس/ أن علماء الأوبئة في البلاد حذروا من موجة هائلة من الإصابات بمتحور "أوميكرون"، معربين عن اعتقادهم بوجود عدد أكبر بكثير من الإصابات مما تم تسجيله رسميا.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، تم رصد 16 حالة إصابة جديدة بالمتحور، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في المستشفيات إلى 23 حالة.

وقد حظرت جمهورية التشيك دخول الأشخاص العائدين من عدد من الدول الإفريقية، وفرضت على المسافرين الذين أمضوا أكثر من 12 ساعة في جنوب إفريقيا أو ناميبيا أو ليسوتو أو زيمبابوي أو زامبيا أو موزمبيق حجرا صحيا لمدة 10 أيام عند الوصول في مسعى لمنع تفشي المتحور الجديد.