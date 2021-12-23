محافظ الغربية: القضاة هو أحد حصون بناء الدولة المصرية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن القضاء المصري هو أحد الحصون التي ساهمت في بناء الدولة المصرية على مدار عصورها، موجهاً تحية شكر وإجلال وتقدير، لدورهم المحوري في إعلاء الحق والعدل بين المواطنين، وخدمة شعب مصر.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها المحافظ ونائبه الدكتور أحمد عطا، لتهنئة أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة بطنطا عقب انتخابهم، حيث كان في استقباله المستشار أحمد عوني رئيس النادي رئيس محكمة الاستئناف والسادة القضاة والمستشارين أعضاء مجلس إدارة النادي.

ومن جانبه أعرب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة عن سعادتهم البالغة لتشريف المحافظ، مثمنين الدور البارز الذي يقدمه المحافظ في التعاون بين الأجهزة التنفيذية والسلطة القضائية في الغربية.

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