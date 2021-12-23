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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية: القضاة هو أحد حصون بناء الدولة المصرية

محافظ الغربية يهنئ
محافظ الغربية يهنئ مجلس إدارة نادي القضاة بطنطا

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن القضاء المصري هو أحد الحصون  التي ساهمت في بناء الدولة المصرية على مدار عصورها، موجهاً تحية شكر وإجلال وتقدير، لدورهم المحوري في إعلاء الحق والعدل بين المواطنين، وخدمة شعب مصر.

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 جاء  ذلك خلال الزيارة التي قام بها المحافظ ونائبه الدكتور أحمد عطا، لتهنئة أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة بطنطا عقب انتخابهم، حيث كان في استقباله المستشار أحمد عوني رئيس النادي رئيس محكمة الاستئناف والسادة القضاة والمستشارين أعضاء مجلس إدارة النادي.

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ومن جانبه أعرب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة عن سعادتهم البالغة لتشريف المحافظ، مثمنين الدور البارز الذي يقدمه المحافظ في التعاون بين الأجهزة التنفيذية والسلطة القضائية في الغربية.

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