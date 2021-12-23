ضمن حملة شتاء دافئ.. توزيع أغطية على الأسر الأكثر احتياجا في الفيوم

واصلت اليوم حملة شتاء دافئ فعالياتها بلفيوم من خلال قوافل توزيع الغطاء الشتوي من منزل الي منزل والتي يتبناها حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبناء علي توجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب وبإشراف النائب عبد القادر الجارحي أمين الحزب عضو مجلس الشيوخ وبالتنسيق مع أمانة تنمية الموارد بالفيوم .

وتم توزيع الأغطية علي الأسر الأكثر احتياجاً لمكافحة برد الشتاء بجميع مراكز المحافظة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

تأتي المبادرة في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، و الوصول للأسر الأكثر احتياجًا وغير القادرين.

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