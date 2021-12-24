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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الفيوم: استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

جملات الازالة بالفيوم
جملات الازالة بالفيوم

كثفت محافظة الفيوم الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها حفاظاً على الرقعة الزراعية من التآكل وردع المخالفين على مدار الساعة خاصة أثناء العطلات الرسمية.

صرح بذلك الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة والمهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بالوزارة

وشدد وكيل الوزارة على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع قوات الشرطة والأجهزة المعنية بتنفيذ كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها على مدار اليوم حفاظاً على الرقعة الزراعية و التي هي عصب الاقتصاد القومي

خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ بازاله التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بنواحي المركز عدد 2حاله على مساحة قيراطين 6 سهم عباره عن أسوار.


وذلك بحضور المهندس سيد احمد  رئيس حماية الأراضي والمهندس إبراهيم محمد حمايه الأراضي بالإدارة الزراعية والاستاذ هانى الروبى رئيس الوحده المحليه بناحية قرية زاوية الكرادسة  والمهندس محمد فتحي مدير الجمعية الزراعية بناحية قرية منشأة عبد الله والمهندس رجب محمود مدير الجمعية الزراعية بناحية قرية الاعلام

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز اطسا بقيادة المهندس ماهر ابو رحيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة  خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا بتنفيذ ازاله
حاله تعدى على الأرض الزراعيه بناحيه جمعيه الحجر تابع مركز اطسا على مساحه 2 قيراط
وذلك بحضور المهندس محمد عبد الحافظ رئيس قسم حماية الأراضي و الاستاذ ايهاب عبد الرازق رئس الوحده والاستاذ عبد الغنى مدير الجمعية

 

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الفيوم وكيل زراعة التعديات الاراضى الزراعية

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