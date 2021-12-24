ليبيا تكشف ملابسات توقيف مواطن أمريكي جنوب البلاد

نشرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية بيانا أوضحت فيه ملابسات توقيف مواطن أمريكي في ليبيا، ردت فيه على ما نشرته شبكة "سي إن إن " بشأنه.

وقالت الخارجية الليبية في بيانها، إنها ترد على ما تناقلته قناة "سي إن إن" عن المواطن الأمريكي الموقوف في ليبيا، مشيرة إلى النقاط التالية:

أولا: تعبر وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن استغرابها لقيام قناة CNN الإخبارية بنشرها لمغالطات ومعلومات غير دقيقة حول إيقاف المواطن الامريكي (فرناندو إسبينوزا) وعدم مراعاة الحيادية والدقة في النشر.

ثانيا: تؤكد وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن المواطن الأمريكي المذكور دخل ليبيا بتأشيرة صحيحة وعمل مدرسا في إحدى المدارس وإنتهت صلاحية التأشيرة الممنوحة له، وتم إيقافه في الجنوب الليبي من قبل الأجهزة الأمنية لمخالفته الإجراءات، وتواجده في مناطق التوتر دون حصوله على إذن السلطات الليبية المختصة، بالرغم من تنبيهه عدة مرات.



ثالثا: أن المواطن الأمريكي موقوف لدى السلطات الليبية المختصة وتم تأمين إتصال هاتفي له مع المسؤول القنصلي بالسفارة الأمريكية المعتمدة لدى ليبيا، منذ أسبوعين، وقامت السفارة بالاتصال بإسرته.

رابعا: بتاريخ 21 ديسمبر 2021، تم تمكينه من الإتصال بالسفارة الأمريكية وكذلك بوالدته للإطمئنان عنه.

خامسا: نظرا لعدم حصوله على لقاح ضد فيروس كورونا تأخرت عملية ترحيله إلى بلاده، وفي هذا الخصوص قامت السلطات الليبية المختصة بتلقيحه بالجرعة الأولى، إلا أن الوزيرة تدخلت شخصيا للتعجيل بالإجراءات وترحيله في أقرب وقت، مطلع الاسبوع القادم حفاظًا على العلاقات الليبية الأمريكية المتينة واحتراما لخصوصية الأعياد المقبلة في وطن الموقوف.