عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. الحفل السنوي لتكريم الطلاب الأوائل بحقوق عين شمس.. التفكير الإبداعي دورة تدريبية بجامعة حلوان

صدى البلد

 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

30ديسمبر.. الحفل السنوي لتكريم الطلاب الاوائل بحقوق عين شمس 

 

اعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس عن إقامة حفلها السنوى لتكريم الطلاب الاوائل، والطلاب ذوى الهمم  الفائزين بجوائز دولية فى مسابقات رياضية،  وفريق كورال الكلية الفائز بالمركز الأول على مستوى الجامعة،  وفرق الكلية الفائز بالمركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية فى المسابقة الثالثة للمحاكمات الصورية التى نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني،  واستضافتها الكلية.

غداً..... التفكير الإبداعي دورة تدريبية بجامعة حلوان

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ديمسبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

ندوة بعنوان "الابتعاث وأهميته في بناء المستقبل" بتربية عين شمس ..الاثنين

تنظم كلية التربية جامعة عين شمس بالتعاون مع مكتب رعاية المبعوثين ندوة بعنوان "الابتعاث وأهميته في بناء المستقبل" لعرض خبرات الدراسة بالخارج لأثنين من اعضاء هيئة التدريس بقسم الفيزياء - كلية التربية .

 اقتصاد وعلوم السياسية القاهرة تستضيف وزيرة البيئة .. غدا

تنظم جمعية خريجين جامعة القاهرة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ندوة حول تغير المناخ وانعكاساته على مصر، وذلك يوم الأحد المقبل  الموافق 26 ديسمبر 2021م، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعمرو موسى وزير الخارجية الأسبق ورئيس الجمعية و الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ود.هبة نصار نائب رئيس الجامعة الأسبق ونائب رئيس الجمعية. وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، و الدكتور محمود السعيد عميد الكلية.

 

ترشيحاتنا

6 حالات كورونا تضع الفتح في أزمة قبل مواجهة الهلال بالدوري السعودي.. اليوم

الكاثوليك والبروتستانت.. الحبيب علي الجفري يهنئ الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

اليوم.. طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى.. والعظمى 19 درجة

صلاة الصبح بعد طلوع الشمس سرا أم جهراً؟.. كالصلوات الفائتة

محتوى غير قانوني .. جوجل تواجه غرامة "تاريخية" في روسيا

للشاب البحريني.. سوبارو BRZ موديل 2022 |صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منى إش إش تدافع عن ابنتها ماهيتاب ماجد المصرى بعد طرد بعض الحاضرين من حفل زفافها

قرار صادم من موسيماني تجاه مهاجم الأهلي .. إعرف التفاصيل

احذر.. تناول الأرز والمكرونة البايتة تصيبك بالتسمم

المجهول يطلع بره.. انفعال ابنة ماجد المصري على معازيم حفل زفافها |شاهد

انتبه.. مخاطر ارتداء الجورب أثناء النوم في الشتاء

الأرصاد تحذر من الطقس ليلا وتقلبات جوية في هذا التوقيت | فيديو

شهيد الشهامة.. عاتب مسجل على معاكسة صديقته بألفاظ بذيئة فمزقه أمامها

محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان مراسم الصلح بين آل "جريس والشكالوة" و"عتمان"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. صالون حلاقة في الفضاء.. زفاف 3 ثعابين كوبرا .. ورجل يبلغ الشرطة عن والديه لسبب هايف

شاهد.. لحظة زفاف 3 ثعابين "كوبرا" في مقطع فيديو مدهش

رجل يبلغ الشرطة عن والديه بتهمة قتل شقيقه.. ومفاجأة عند وصول الدورية

اطلبوا اللقاح ولو في الهند.. ممرضة تمتطي الجمل لتطعيم سكان القرى ضد كورونا|صور

فيديو

بعد استعراض مهاراته فى كرة القدم.. شيكو وكريم خطاب يداعبان أحمد حلمى

فيديو جراف.. خدمات مجانية وإعفاء من الرسوم.. تعرف على مزايا البنك المركزي الجديدة

بيبصوا على جسمي.. من هي دينا حسين صاحبة الفيديو المسيء للفنانات "فيديو"

ندمت على أفعالي وفكرت اتحجب.. تصريحات نارية لـ غادة عبد الرازق |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ