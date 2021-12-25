أخبار التعليم.. الحفل السنوي لتكريم الطلاب الأوائل بحقوق عين شمس.. التفكير الإبداعي دورة تدريبية بجامعة حلوان

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

30ديسمبر.. الحفل السنوي لتكريم الطلاب الاوائل بحقوق عين شمس

اعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس عن إقامة حفلها السنوى لتكريم الطلاب الاوائل، والطلاب ذوى الهمم الفائزين بجوائز دولية فى مسابقات رياضية، وفريق كورال الكلية الفائز بالمركز الأول على مستوى الجامعة، وفرق الكلية الفائز بالمركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية فى المسابقة الثالثة للمحاكمات الصورية التى نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، واستضافتها الكلية.

غداً..... التفكير الإبداعي دورة تدريبية بجامعة حلوان

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ديمسبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

ندوة بعنوان "الابتعاث وأهميته في بناء المستقبل" بتربية عين شمس ..الاثنين

تنظم كلية التربية جامعة عين شمس بالتعاون مع مكتب رعاية المبعوثين ندوة بعنوان "الابتعاث وأهميته في بناء المستقبل" لعرض خبرات الدراسة بالخارج لأثنين من اعضاء هيئة التدريس بقسم الفيزياء - كلية التربية .

اقتصاد وعلوم السياسية القاهرة تستضيف وزيرة البيئة .. غدا

تنظم جمعية خريجين جامعة القاهرة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ندوة حول تغير المناخ وانعكاساته على مصر، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 26 ديسمبر 2021م، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعمرو موسى وزير الخارجية الأسبق ورئيس الجمعية و الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ود.هبة نصار نائب رئيس الجامعة الأسبق ونائب رئيس الجمعية. وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، و الدكتور محمود السعيد عميد الكلية.