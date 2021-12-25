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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكاظمي يدعو المسيحيين للبقاء في العراق

الكاظمي يدعو المسيحيين
الكاظمي يدعو المسيحيين للبقاء في العراق

تزامنا مع أعياد الميلاد، دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الجمعة، المسيحيين إلى البقاء في العراق، والمساهمة في بناء الوطن.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء العراقي في حفل أقامته كاتدرائية "ماريوسف" بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، بمناسبة أعياد الميلاد.

وقال الكاظمي في كلمته خلال الحفل "للأسف نسمع من يقول إن أعداد المسيحيين بالعراق في تناقص مستمر؛ لهذا يجب أن نشجع المسيحيين على البقاء في العراق، والمساهمة في بناء هذا الوطن، وبناء هويته الوطنية، وأن نواجه التحديات سويًا".

وتابع رئيس الوزراء العراقي "نحتفل بأعياد الميلاد المجيد التي أصبحت رمزًا لهوية وطنية عراقية عابرة، ويتحتم علينا أن نخلق هوية عراقية عابرة للطوائف والأديان، واليوم نحتفل بأيام الميلاد بوصفها أيامًا للاحتفاء بالروحانية، والتسامح، والحياة".

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وأضاف "كان لحكومتي خلال العام ونصف العام، أن تعمل على النهوض بجميع قوى المجتمع بمكوناتها الخيرة كافة؛ من أجل تدعيم مكانة العراق الإقليمية، فضلًا عن محاولة دعم النهضة الروحية والوطنية لأطياف المجتمع العراقي من أجل إرجاع التلاحم بين مكوناته، ومن أجل تدعيم مكانته الإقليمية والدولية، قد كان لأهلنا المسيحيين، وتكاتف رجال الدين والقيادات المسيحية مع المكونات الأخرى دور لا غنى عنه بأن تعمل يدًا بيد؛ من أجل تدعيم هذه المكانة".

وواصل الكاظمي تصريحاته "شهد العراق حركة وطنية ودبلوماسية قوية خلال هذه الفترة، وذلك رغم التحديات الجسيمة التي واجهتها حكومتي من الجائحة، والأزمة الاقتصادية، والصراع الإقليمي والدولي، ما كان لذلك أن يتم لو لم يكن العراقيون متعاونين فيما بينهم ومساندين لجهود الحكومة".

وأردف "نجحنا برفع اسم العراق، ووضع الخطوات التأسيسية الأولى للإصلاح الاقتصادي، وإجراء الانتخابات ناجحة ونزيهة في فترة قياسية، مضافًا إلى إطلاق مشاريع الإعمار والتعاون الاقتصادي مع دول المنطقة وتعزيز مكانة العراق إقليميًا ودوليا".

ويقدر عدد المسيحيين في العراق بحوالي 450 ألف شخص، وفقًا لتقديرات غير رسمية، بعدما كان عددهم يناهز 1.8 مليون نسمة في 2003.

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