فودة يهنئ الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد خلال زيارته كنيسة بازيليك العذراء بشرم الشيخ

هنأ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وعموم المصريين بمناسبة عام ميلادي جديد متمنياً دوام المحبة والسلام بين جموع الشعب المصري.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ كنيسة بازيليك العذراء سيدة السلام " للكاثوليك بشرم الشيخ، علي رأس وفد من القيادات التنفيذية بالمحافظة لتقديم التهنئة بالعيد.

وكان في استقبال المحافظ المطران مكاريوس توفيق المطران الفخري لإيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للكاثوليك، والاب ارميا نشأت راعي كنيسة الأقباط الكاثوليك بشرم الشيخ .



وقام المحافظ بتهنئة الجاليات الأجنبية التي كان أغلبها من الإيطاليين الزائرين للمحافظة وبعض المقيمين بعد انتهاء القداس الاول الذي اقامته الكنيسة للجاليات الأجنبية، تلاه قداس للمصريين الكاثوليك المقيمين والزائرين لشرم الشيخ.

اقرا ايضا :

شرم الشيخ قبلة السياحة الأردنية والعراقية

فودة يهنئ الكاتوليك

FB_IMG_1640386127003~2

FB_IMG_1640386149161~2