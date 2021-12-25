لأول مرة في العالم.. كامل الوزير: إضافة 18 كيلو مترا أرصفة لميناء السخنة | فيديو

قال اللواء كامل الوزير، وزير النقل، إن ميناء السخنة الحالي كان يشمل 3 كيلو مترات من الأرصفة، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي جار إضافة 18 كيلومترا أرصفة، معقبا: "لأول مرة تحصل في العالم في ميناء واحد".

وأضاف اللواء كامل الوزير، خلال كلمته بافتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصعيد مصر، أن أعمال التطوير شملت التطوير بالكامل لتصل مساحته إلى 23 كيلو مترا مربعا، وأرصفة بطول 21 كيلو مترا.

وأوضح أنه لتنفيذ هذه الرؤية تم وضع عدد من الأهداف، وهي توفير وسائل نقل حديثة وصديقة للبيئة وتحقيق معدلات السلامة المساهمة في خطة التنمية الشاملة، بالإضافة إلى تنشيط حركة التجارة وخلق فرص عمل.

وأشار إلى أنه لتنفيذ هذه الرؤية تم تخصيص مبلغ 1.7 تريليون في الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2024 لتنفيذ مشروعات في جميع قطاعات النقل، منها 600 مليار جنيه في صعيد مصر.

