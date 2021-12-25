المراشدة تفرح.. افتتاحات السيسى تنهى معاناة أهالى القرية وتدخلهم عصر التحول الرقمي

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، عددا من المشروعات التابعة لحياة كريمة بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف بـ قنا ، تضمنت مجمع للخدمات الحكومية ، و مجمع خدمات زراعية و مكتبة ، فضلاً عن تفقد وحدة طب الأسرة و وحدة إسعاف.



و بافتتاح مجمع الخدمات التكنولوجية ، تصبح المراشدة، أول قرية تخطو خطوات سريعة نحو التحول الرقمى، والذى يسعى لتيسير وتسهيل تلقى الخدمة للمواطنين ، من خلال تجميع كافة الخدمات الحكومية فى مقر واحد ، مجهز بأنظمة حديثة ، لتلبية أى خدمات حكومية للمواطنين .



مجمع الخدمات الحكومية بالمراشدة ، ضمن المشروعات التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ، خلال زيارته لمحافظة قنا ، وضمن جولته بصعيد مصر ، و التى تهدف إلى وضع الصعيد على خريطة التنمية ، لتعويض سنوات الحرمات والتهميش التى عانى منها طوال السنوات الماضية.



تضمنت زيارة الرئيس ، تفقد رفع كفاءة وحدة صحة الأسرة " المشروع الأوروبى " تطوير وحدة اسعاف المراشدة والتى تضم سيارتين مجهزتين على أعلى مستوى، لتقديم خدمات نقل حالات الطوارئ على مدار الـ ٢٤ ساعة، بجانب تطوير منشآت شبابية وثقافية و تعليمية، ومشروع الصرف الصحى.

و قال إبراهيم خلاوى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف ، إن مجمع الخدمات الحكومية بقرية المراشدة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، و مقام على مساحة ٤٢٠ م٢ ، ويتكون من 3 طوابق ، بتكلفة مالية تصل إلى ١٣.٥ مليون جنيه، و يضم " وحدة محلية ، مجلس محلى، مكتب بريد ، شهر عقارى ، سجل مدنى، وحدة تضامن اجتماعى ، مركز تكنولوجى ، مكتب تموين "، إضافة إلى تطوير و تجميل المنطقة المحيطة بالمجمع لإضفاء مظهراً جمالياً و حضارياً .

و أضاف خلاوى ، بأن مجمع الخدمات الحكومية بالمراشدة يخدم ٥٥ ألف نسمة بالقرية و النجوع التابعة لها، و أن هذه المجمعات سوف تُنهى معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، و تفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة و يسر.



يأتى تطوير وحدة صحة الأسرة فى إطار عمليات التطوير غير المسبوقة التي تنفذ من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين الأولي بالرعاية في القري الأكثر احتياجاً ، و من أجل توفير «حياة كريمة» و آدمية للمواطن القنائى ، كما أن وحدة الإسعاف سوف تكون إضافة للخدمة التي يقدمها مرفق الإسعاف بالمحافظة للمساعدة على سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة .

و حظيت محافظة قنا باختيار مراكز " أبوتشت- فرشوط- دشنا – الوقف – قوص " تضم 769 نجع وعزبة يقعون ضمن 86 قرية تابعة تضمهم 19 وحدة قروية بالمراكز الخمسة ، لتنفيذ مشروعات حياة كريمة ، حيث يجرى العمل فى أكثر من قطاع ، ما بين صرف صحى و إنشاء مدارس فى قرية، وتبطين ترع وتركيب خطوط غاز و كهرباء فى قرية أخرى، يستفيد منها أكثر من 1,500.000 مواطن مستهدفين باجمالى مشروعات 712 مشروعا ، ما بين مشروعات بنية تحتية ومدارس وخدمات اجتماعية وتطوير منازل وطرق.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ، زار قرية المراشدة فى مايو 2017 وافتتح خلالها صوامع القمح بالمراشدة ، وتفقد مشروع استصلاح 50 ألف فدان ضمن مشروع الـ 1.5 مليون فدان ، و خلال الزيارة منح أهالى القرية 2445 فدان بالمنطقة الصحراوية، بواقع 2.5 فدان لكل مستفيد، باجمالى 978 مواطن من أبناء القريه ، مزودة بشبكة طرق لتسهيل وصول المواطنين إلي أراضيهم و نقل محاصيلهم، كما تم تخصيص نسبة من إجمالي المساحة لصالح المرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة.

مشروعات حياة كريمة بالمراشدة

مشروعات حياة كريمة بالمراشدة

مشروعات حياة كريمة بالمراشدة

مشروعات حياة كريمة بالمراشدة

مشروعات حياة كريمة بالمراشدة

مشروعات حياة كريمة بالمراشدة



