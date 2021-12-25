عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المراشدة تفرح.. افتتاحات السيسى تنهى معاناة أهالى القرية وتدخلهم عصر التحول الرقمي

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بالمراشدة

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، عددا من المشروعات التابعة لحياة كريمة بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف بـ قنا ، تضمنت مجمع للخدمات الحكومية ، و مجمع خدمات زراعية و مكتبة ، فضلاً عن تفقد وحدة طب الأسرة و وحدة إسعاف.


و بافتتاح مجمع الخدمات التكنولوجية ، تصبح المراشدة، أول قرية تخطو خطوات سريعة نحو التحول الرقمى، والذى يسعى لتيسير وتسهيل تلقى الخدمة للمواطنين ، من خلال تجميع كافة الخدمات الحكومية فى مقر واحد ، مجهز بأنظمة حديثة ، لتلبية أى خدمات حكومية للمواطنين .

 

افتتحه الرئيس اليوم.. محور باسم فكرى شريان جديد يربط شرق قنا بغربها

الصعيد يقتحم عصر التحول الرقمي في عهد الرئيس.. مجمع الخدمات بقرية المراشدة ينهي معاناة الآلاف


مجمع الخدمات الحكومية بالمراشدة ،  ضمن المشروعات التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ، خلال زيارته لمحافظة قنا ، وضمن جولته بصعيد مصر ، و التى تهدف إلى وضع الصعيد على خريطة التنمية ، لتعويض سنوات الحرمات والتهميش التى عانى منها طوال السنوات الماضية.


تضمنت زيارة الرئيس ، تفقد رفع كفاءة وحدة صحة الأسرة " المشروع الأوروبى " تطوير وحدة اسعاف المراشدة والتى تضم سيارتين مجهزتين على أعلى مستوى، لتقديم خدمات نقل حالات الطوارئ على مدار الـ ٢٤ ساعة، بجانب تطوير منشآت شبابية وثقافية و تعليمية، ومشروع الصرف الصحى.

 

و قال إبراهيم خلاوى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف ، إن مجمع الخدمات الحكومية بقرية المراشدة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، و مقام على مساحة ٤٢٠ م٢ ، ويتكون من 3 طوابق ، بتكلفة مالية تصل إلى ١٣.٥ مليون جنيه، و يضم " وحدة محلية ، مجلس محلى، مكتب بريد ، شهر عقارى ، سجل مدنى، وحدة تضامن اجتماعى ، مركز تكنولوجى ، مكتب تموين "، إضافة إلى تطوير و تجميل المنطقة المحيطة بالمجمع لإضفاء مظهراً جمالياً و حضارياً .

 

و أضاف خلاوى ، بأن مجمع الخدمات الحكومية بالمراشدة يخدم ٥٥ ألف نسمة بالقرية و النجوع التابعة لها،  و أن هذه المجمعات سوف تُنهى معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، و تفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة و يسر.


يأتى تطوير وحدة صحة الأسرة  فى إطار عمليات التطوير غير المسبوقة التي تنفذ من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين الأولي بالرعاية في القري الأكثر احتياجاً ، و من أجل توفير «حياة كريمة» و آدمية للمواطن القنائى ، كما أن وحدة الإسعاف سوف تكون إضافة للخدمة التي يقدمها مرفق الإسعاف بالمحافظة للمساعدة على سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة .

 

و حظيت محافظة قنا باختيار مراكز " أبوتشت- فرشوط- دشنا – الوقف – قوص " تضم 769 نجع وعزبة يقعون ضمن 86 قرية تابعة تضمهم 19 وحدة قروية بالمراكز الخمسة ، لتنفيذ مشروعات حياة كريمة ، حيث يجرى العمل فى أكثر من قطاع ، ما بين صرف صحى و إنشاء مدارس فى قرية، وتبطين ترع وتركيب خطوط غاز و كهرباء فى قرية أخرى، يستفيد منها أكثر من 1,500.000 مواطن مستهدفين باجمالى مشروعات 712 مشروعا ، ما بين مشروعات بنية تحتية ومدارس وخدمات اجتماعية وتطوير منازل وطرق.

 

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ، زار قرية المراشدة فى مايو 2017 وافتتح خلالها صوامع  القمح بالمراشدة ، وتفقد مشروع استصلاح 50 ألف فدان ضمن مشروع  الـ 1.5 مليون فدان ، و خلال الزيارة منح أهالى القرية 2445 فدان بالمنطقة الصحراوية، بواقع 2.5 فدان لكل مستفيد، باجمالى 978 مواطن من أبناء القريه ، مزودة بشبكة طرق لتسهيل وصول المواطنين إلي أراضيهم و نقل محاصيلهم، كما تم تخصيص نسبة من إجمالي المساحة لصالح المرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة.

 

مشروعات حياة كريمة بالمراشدة
مشروعات حياة كريمة بالمراشدة
مشروعات حياة كريمة بالمراشدة
مشروعات حياة كريمة بالمراشدة
مشروعات حياة كريمة بالمراشدة
مشروعات حياة كريمة بالمراشدة

 
 

 

المراشدة قنا حياة كريمة الرئيس السيسي مجمع الوقف

موضوعات متعلقة

يربط الشرق بالغرب ويحقق نهضة غير مسبوقة.. تفاصيل محور الشهيد باسم فكرى بقنا قبل افتتاحه خلال ساعات

افتتحها السيسي عبر الفيديو كونفرانس..7 معلومات عن محطة مياه فرشوط بقنا

ترشيحاتنا

60 دقيقة.. "القائم" ينوب عن أبو جبل ويتصدى لهدف مؤكد لغزل المحلة

رئيس قسم بمستشفى نيويورك: المواطنون بأمريكا يقفون بالطوابير لتلقي الجرعة الثالثة للقاح كورونا|فيديو

الرئيس : نتطلع لتنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية مع الجانب الروسي

التحالف يعلن تنفيذ ضربات جوية في صنعاء ويطالب المدنيين بالابتعاد

وزير المالية: حضور الرئيس افتتاحات مشروعات التنمية بالصعيد يحمل معاني عظيمة |فيديو

الرئيس الروسي: تطوير العلاقات الثنائية مع مصر خلال الفترة القادمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي: 8.5 تريليون جنيه حجم المركز المالي للبنوك في سبتمبر 2021

المفاجآت تتوالى .. 5 نجوم خارج أمم إفريقيا 2022

المجهول يطلع بره.. انفعال ابنة ماجد المصري على معازيم حفل زفافها |شاهد

احذر.. تناول الأرز والمكرونة البايتة تصيبك بالتسمم

انتبه.. مخاطر ارتداء الجورب أثناء النوم في الشتاء

وفاة الفنانة سماح الإسكندرانية صاحبة أغنية “اقروا الفاتحة لأبو العباس”

صدمة لـ موسيماني.. قرار عاجل من مدرب المغرب بشأن بدر بانون

وظائف خالية للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زاید

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريهام أيمن تشارك الجمهور صور لها مع زوجها من باريس

مصر تبني جمهوريتها الجديدة.. تنفيذ مشروعات بقيمة 6.2 تريليون جنيه

بحضور تامر حبيب وعمرو يوسف.. عمرو دياب مع محمد حماقى يحتفلان بالكريسماس

نشرة المنوعات.. صالون حلاقة في الفضاء.. زفاف 3 ثعابين كوبرا .. ورجل يبلغ الشرطة عن والديه لسبب هايف

فيديو

حركة بناء مش حساب.. السيسي يوجه بتقنين المصانع غير المرخصة بدلا من القبض على أصحابها

فيديوجراف.. أجمل منها.. عروس تمنع صديقتها من حضور زفافها

فيديو جراف.. من هي "شاتو جاركو" أول مسلمة محجبة تفوز بملكة جمال نيجيريا

بعد "الهشك بشك".. صراع جديد بين روبي وساندي

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ