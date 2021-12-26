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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هوندا Civic Type R الجديدة تصل صالون طوكيو للسيارات بشهر يناير | صور

صدى البلد

أعلنت شركة هوندا الكورية عن وصول الجيل الجديد من أحدث سيارتها الهاتشباك Civic Type R إلى صالون طوكيو للسيارات في شهر يناير من عام 2022، ومن المقرر عقده في الفترة من 14 حتى 16 يناير، ولن يكون هذا الظهور الرسمي الأول للسيارة الجديدة وستكون النسخة المعروضة نموذجاً أولياً سيرتدي غطاءاً مموهاً، قبل الكشف الرسمي عنها في العام المقبل.

وحتى الآن لم تتوفر معلومات كثيرة عن سيارة هوندا Civic Type R المرتقبة بشدة ويرجع ذلك لحرص الشركة الكبير على سرية المعلومات وإخفائها، ولكن الرغم من ذلك سيتم عرض السيارة أيضاً في فيديو اختبار قيادة مليء بالإثارة والتشويق، وسيسمح ذلك للحاضرين بإلقاء نظرة عن كثب عن مدى التطوير الذي تأتي به السيارة الجديدة.

تقول التقارير الصحفية التي نشرها موقع موتور وان العالمي أن سيارة Civic Type R الجديدة ستعتمد على محرك V4  رباعي الإسطوانات يولد تصل الى 306 حصاناً (228 كيلوواط) تدعي بعض الشائعات البرية أن 400 حصان (298 كيلو واط) ولكنها ليست مؤكدة.

أظهرت الصور ومقاطع الفيديو التجسسية  بعض اللمحات البسيطة للمقصورة الداخلية ومن شبه المؤكد أنها ستتوفر بنظام سحب أمامي وبناقل حركة يدوي، كما تظهر اللقطات المصورة من حلبة نوربورغرينغ في ألمانيا وهي تنطلق بسرعة وثبات مذهلين بدون أي مشاكل فنية أو ميكانيكية.

سينضم النموذج الأولي من Civic Type R إلى عدة منافسين محتملين مثل سوبارو ونيسان وميتسوبيشي في المعرض، وستقوم سوبارو بالكشف عن مفهوم STI الكهربائي الجديد في كشك سوبارو، وستطلق نيسان رسميًا سيارتها الجديدة Z داخل اليابان بطرازات متعددة.

الكهرباء سيارات نيسان ميتسوبيشي طوكيو التجسس التطوير المعلومات سوبارو الصحف الكورية اسطوانات معلومات سيارة Civic Type R السيارة

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