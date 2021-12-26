مسجل جرائم نفس.. مهتز يقتل والده وشقيقته في الجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف ملابسات مقتل رجل سبعيني وابنته بمنطقة إمبابة.

تلقت شرطة النجدة بلاغا أفاد بوصول شخص سبعيني وأبنته الأربعينية الي معهد ناصر جثتين هامدتسن إثر إصابتهما بعدة طعنات متفرقة في الجسد.

وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف الملابسات وضبط المتهم.

وكشفت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه.

كما شرحت التحريات برئاسة العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أن المتهم يعاني من مرض نفسي، ومسجل خطر جرائم نفس.

وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أدلي بكلمات غير مفهومة أمام الجهات الأمنية.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.