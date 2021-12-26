أهم الأخبار.. عبد الناصر زيدان: استبعاد طارق حامد "جنون" ومديحة حمدي: والدي لم يعترض على التمثيل

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية نرصد أبرزها في التقرير التالي:

الصحة: تسجيل 866 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و25 وفاة



حبس مدير شركة ادعى سرقة أموال شركته من داخل سيارته بالتجمع



عبدالناصر زيدان : كيروش ديكتاتور ومتعال..واستبعاد طارق حامد جنون



والدي لم يمانع احترافي التمثيل وتحدثت مع الشعراوي عن الحجاب.. أجرأ تصريحات مديحة حمدي



الديون ومعاملة مديره.. كواليس تخلص موظف من حياته في التجمع الخامس|فيديو



أين ينظر المصلي أثناء الركوع والتشهد؟ علي جمعة يرد



روسيا تكشف عن معلومات صادمة حول متحور أوميكرون



بعد تصالح الجزارين.. ارتفاع أسعار اللحوم في طبهار بالفيوم

